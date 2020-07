Jorge Masvidal no pudo contra el campeón mundial de peso welter Kamaru Usman en el evento estelar de UFC 251. Pese a perder de manera clara en 5 rounds, el peleador de ascendencia peruana siente que merece una revancha inmediata.

Cabe recordar que Masvidal aceptó la pelea con una semana de anticipación. En ese sentido, al ser consultado por el periodista de ESPN Ariel Helwani sobre su futuro rival, el ‘campeón BMF’ no dudó en apuntar a una revancha contra el nigeriano.

“(Elijo) la revancha con Usman, sin pensarlo. ¿Me pueden ofrecer nombres más grandes, ofrecer más dinero? Sí. Pero si me preguntaran a mí diría Usman. Fui a la pelea con solo 6 días de preparación, cuando nadie más lo hizo, muchos dicen que lo hubieran hecho, pero pregúntale a Dana White. ¿Quién más le tocó la puerta y tomó la pelea? Si fuera mi elección, elegiría a Usman y no me importa si me ofrecen una pelea más grande”, aseguró.

Masvidal incluso aseguró que dejaría de lado una pelea ante Conor McGregor como evento estelar de un PPV millonario, dejando en claro que su principal deseo es quitarse la espina de la derrota con Usman y ganar el campeonato mundial de peso welter.

“La pelea con McGregor podría hacer millones de dólares, el mayor PPV en la historia. Pero creo que yo siempre he tomado las mejores decisiones y no todas han sido por dinero. Quiero ese cinturón (el campeonato mundial de peso welter de UFC) y sé que soy mejor que Usman, quiero probarlo, hagámoslo de nuevo y luego puedo pensar en lo que viene, pero para mí, Usman es el siguiente”, agregó.

