Manchester City vs. Bournemouth EN VIVO se enfrentan desde el Etihad Stadium este miércoles EN DIRECTO ONLINE por ESPN 2 y SKY Sports a las 12.00 p. m. en el horario peruano por la fecha 36 de la Premier League. Recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del duelo vía La República Deportes.

La lucha por clasificarse para la Champions League en la Premier League ha sufrido un vuelco con la revocación de la sanción al Manchester City.

Chelsea, Manchester United, Leicester City e incluso Wolverhampton Wanderers esperaban una confirmación de los dos años sin participar en Europa para el City, pero el TAS ha dado por buena la apelación y el equipo de Pep Guardiola estará en Champions el año que viene.

El Manchester City se encuentra en segunda posición y con el boleto asegurado a la próxima Champions League. Los ‘Citizens’ chocarán ante el Bournemouth en el que parece ser un encuentro más protocolar que por competencia.

Del otro lado, el Bournemouth necesita una victoria para salir de la zona de descenso. El conjunto visitante intentará lo imposible: batir al Manchester City en su casa.

¿Qué canal transmitirá el Manchester City vs. Bournemouth EN VIVO ONLINE gratis?

El partido de Manchester City vs. Bournemouth EN VIVO se transmitirá vía ESPN, SKY Sports otros canales. Sigue la programación de acuerdo a tu ubicación.

- Argentina: ESPN Play Sur, ESPN Sur

- Bolivia: ESPN Play Sur, ESPN Sur

- Brasil: ESPN Brasil

- Canadá: DAZN

- Chile: ESPN Sur, ESPN Play Sur

- China: QQ Sports Live, PPTV Sport China

- Colombia: ESPN Play Sur, ESPN Sur

- Costa Rica: Sky HD

- Ecuador: ESPN Sur, ESPN Play Sur, ESPN Andina

- Francia: Free, Canal+ Sport, RMC Sport 1, RMC Sport en direct

- Alemania: Sky Go, Sky Sport 1/HD

- Grecia: Cosmote Sport 1 HD

- Guatemala: Sky HD

- Italia: NOW TV, Sky Sport Uno, SKY Go Italia, Sky Sport Football

- Japón: DAZN

- México Blue: To Go Video Everywhere, Sky HD

- Panamá: Sky HD

- Paraguay: ESPN Play Sur, ESPN Sur

- Perú: ESPN Play Sur, ESPN Sur

- Portugal: Sport TV LIVE, Sport TV2

- Puerto Rico: RUSH

- Rusia: Okko Спорт

- España: DAZN

- Reino Unido: Sky One, Pick, TalkSport Radio UK, Sky Sports Premier League, SKY GO Extra, Sky Sports Main Event, Sky Ultra HD

- Estados Unidos: NBC Sports App, SiriusXM FC, NBCSports.com, NBCSN, Telemundo Deportes En Vivo

- Uruguay: ESPN Sur, ESPN Play Sur

- Venezuela: ESPN Andina, ESPN Sur, ESPN Play Sur

¿A qué hora juega Manchester City vs. Bournemouth EN VIVO HOY?

Manchester City vs. Bournemouth EN VIVO protagonizarán un emocionante duelo por la fecha 36 de la Premier League. El horario pactado para este cotejo en Perú será a partir de las 12.00 p.m. (Perú)

- Argentina: 2:00 p. m.

- Bolivia: 1:00 p. m.

- Brasil: 2:00 p. m.

- Chile: 1:00 p. m.

- Colombia: 12:00 p. m.

- Ecuador 12:00 p. m.

- Estados Unidos: 10.00 PT / 1.00 ET

- México: 00 p. m.

- Paraguay: 1:00 p. m.

- Perú: 12:00 p. m.

- Uruguay: 2:00 p. m.

¿Cómo ver Manchester City vs. Bournemouth EN VIVO ONLINE?

Para ver Manchester City vs. Bournemouth EN VIVO vía INTERNET GRATIS deberás engancharte a la señal de ESPN y Sky Play y Sky HD, transmitirán EN DIRECTO ONLINE el partido de la Premier League.

¿Cuándo juega Manchester City vs. Bournemouth EN VIVO?

Manchester City vs. Bournemouth EN VIVO se enfrentan este miércoles 15 de Julio desde el Etihad Stadium a la 12.00 p. m. en el horario peruano.

