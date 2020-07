Este martes en Inglaterra solo ha habido un nombre en la boca de todo aficionado al fútbol, el de Adebayo Akinfenwa, delantero del Wycombe Wanderers que ascendió a la Championship por primera vez en su historia. Los reflectores cayeron sobre él experimentado delantero por tener una contextura fuera de lo común: pesa más de 100 kilos. Su hazaña llegó a ojos de Jürgen Klopp, DT del Liverpool, quien tuvo la gentileza de saludarlo.

El jugador de 38 años con una dilatada carrera en las divisiones inferiores de Inglaterra, salta de un pie de alegría tras recibir un video del estratega alemán vía WhatsApp.

PUEDES VER Investigan a familia de Cristiano Ronaldo por video donde su hijo maneja moto acuática

En conversación con Sky Sports el último lunes, Akinfenwa sostuvo que “la vida y el fútbol son opiniones. Hay gente que ha dado su opinión sobre mí, pero son solo eso, opiniones. Espero que mi historia demuestre que la única opinión que importa es la tuya propia”.

En esa misma entrevista sugirió que, si alguien quería felicitarlo por WhatsApp, este tenía que ser el entrenador alemán de los ‘Reds’, club del cual es hincha.

No pasó ni una semana y esa petición se hizo realidad, Jürgen Klopp escuchó el mensaje y le envió un video corto a su teléfono celular. “¡Enhorabuena! Vi el partido. No vi la entrevista, pero Henderson y otros jugadores me dijeron que querías que me pusiera en contacto contigo”.

“¡Felicidades, eres un jugador de campeonato! Finalmente, estás allí. Bien hecho. Gran victoria. Incluso en estos tiempos extraños, espero que celebren apropiadamente”, le dijo Klopp a Akinfenwa.

PUEDES VER Jefferson Farfán seguirá en el Lokomotiv Moscú: amplió su contrato hasta fin de año

El vetereno delantero se emocionó al ver el video y definió al entrenador alemán como una leyenda. Finalizó los halagos gritando “You’ll Never Walk Alone”, el himno del Liverpool.

Para entender el amor del delantero por el Liverpool, hay que explicar su última anécdota. El día después de que los ‘Reds’ se proclamaran campeón de la Premier League tras treinta años de espera, Akinfenwa apareció en el entrenamiento del Wycombe vistiendo una camiseta de los ‘Reds’.

Esta acción no fue bien vista por su club y lo sancionó con una pequeña multa, aunque quedaron en que si ascendían, la sanción se reduciría a la mitad. ”Si ascendemos, la pagaré entera. Será dinero bien gastado”, explicó Akinfenwa.

Por si fuera poco, Liverpool también aprovechó el momento para extenderle una invitación al futuro desfile con motivo a la celebración del reciente título en la Premier League.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.