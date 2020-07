Liverpool vs. Arsenal EN VIVO ONLINE juegan este miércoles 15 de julio por la fecha 36 de la Premier League. El Emirates Stadium albergará este encuentro programado para las 2.45 p. m. (hora peruana) con TRANSMISIÓN EN DIRECTO de ESPN 2 y Sky Sports.

Para seguir ONLINE GRATIS por INTERNET el Liverpool vs. Arsenal, tendrás que engancharte a la web de La República Deportes que te llevará los goles, mejores jugadas y resumen al finalizar el duelo.

Liverpool vs. Arsenal: Pronóstico

Partido de pronóstico a favor del Liverpool, al menos así lo indican las cuotas. No obstante, luego de haber conseguido el título y eliminado de la Champions, los futbolistas ya están con la mente puesta en las vacaciones y que esta jornada llegué a su fin para celebrar.

Un panorama contrario se vive en Arsenal que se juega su futuro europeo en este encuentro en calidad de local. En cuanto al historial de enfrentamientos, el balance de últimos duelos directos se presenta totalmente favorable al Liverpool, quien ha logrado mantenerse siempre imbatido.

Liverpool vs. Arsenal: horario en todo el mundo

- Perú: 2.45 p. m.

- Colombia: 2.45 p. m.

- Ecuador: 2.45 p. m.

-México: 1.45 p. m.

- Argentina: 4.45 p. m.

- Chile: 4.45 p. m.

- Brasil: 4.45 p. m.

- Italia: 9.45 p. m.

- España: 9.45 p. m.

PUEDES VER Investigan a familia de Cristiano Ronaldo por video donde su hijo maneja moto acuática

¿En qué canal ver el Liverpool vs. Arsenal?

Para ver el Liverpool vs. Arsenal tendrás que engancharte a la señal de ESPN 2 y Sky Sports. Conoce los otros canales en el mundo para seguir EN VIVO el partido de la Premier League.

- Argentina: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

- Bolivia: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

- Brasil: Watch ESPN Brasil, ESPN Brasil

- Canadá: DAZN

- Chile: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

- Colombia: ESPN2 Colombia, ESPN Play Sur

- Costa Rica: Sky HD

- República Dominicana: Sky HD, RUSH

- Ecuador: ESPN Play Sur

- El Salvador: Sky HD

- Guatemala: Sky HD

- Honduras: Sky HD

- Italia: SKY Go Italia, Sky Sport Football, NOW TV

- México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

- Nicaragua: Sky HD

- Panamá: Sky HD

- Paraguay: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

- Perú: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

- Portugal: Sport TV2, Sport TV LIVE

- Puerto Rico: RUSH

- España: DAZN

- Reino Unido: Sky Sports Premier League, BBC Radio 5 Live, Sky Sports Main Event, Sky Sports Football, Sky Ultra HD, SKY GO Extra

- Estados Unidos: NBC Sports Gold, Peacock, SiriusXM FC

- Uruguay: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

- Venezuela: ESPN Play Sur

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.