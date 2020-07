Patricio Rubio está muy cerca de convertirse en el nuevo delantero de Alianza Lima. Según la dirigencia ‘íntima’, solo faltarían cerrar unos pequeños detalles para que el atacante chileno se ponga la camiseta ‘blanquiazul'.

Mientras se concreta la contratación del exartillero de Universidad de Concepción, los hinchas aliancistas continúan indagando sobre sus capacidades. Al respecto, fue el mismo Patricio Rubio quien dio algunas luces sobre su estilo de juego y sus similitudes con otros delanteros.

“Me imagino que vieron algunos videos. Soy más tipo Humberto Suazo o Eduardo Vargas, que son jugadores que se recogen, a parte de estar en el área y de llegar también, juegan para el equipo. Me gusta también meter asistencias y llegar mucho desde atrás, cosa que encuentro más fácil que estar parado como un ‘9′ ya referenciado, algo que también sé hacer”, manifestó en entrevista con el programa ‘La hora blanquiazul’.

Rubio también aseguró que no desconoce las labores de generación de juego y que si se le solicita puede colaborar en otras funciones.

“Aguanto muy bien el balón, pero eso ya es más característico de los ‘9′ netos, que ya se ven cada vez menos. Cuando me piden aguantar, apoyar, descargar, girar, meter un pase, filtrar, llegar al arco, lo hago. El fútbol ha ido mutando y con eso también va mutando el jugador. He estado de volante mucho tiempo en inferiores, me ayudó para tener una buena visión del juego”, sostuvo.

Alianza Lima entró a su segunda semana de entrenamientos y ya cuenta con la presencia del director técnico Mario Salas, quien cumplió con varios días de cuarentena para recuperarse de la COVID-19.

