Leao Butrón: “Antes del clásico, le pedí a Pablo Bengoechea que se quede”

Pablo Bengoechea renunció a la dirección técnica de Alianza Lima en marzo de este año en medio de un ambiente cargado de pobres resultados, casos de indisciplina y, según aseguró el propio DT, poca disposición por parte del plantel para escuchar su discurso. Sobre este último punto, Leao Butrón se mostró en duda, pues consideró que ese no fue realmente el ánimo del grupo.

“Yo no creo que haya habido desgaste, pero sí de repente él sintió que lo que decía no llegaba. Antes del clásico fui a pedirle a Pablo que se quede, a pesar de que no me tenía como titular fijo. En el grupo siempre hubo respeto por él”, declaró el arquero en una entrevista con Ovación.

Asimismo, el golero también desmintió que se haya llevado mal con el entrenador, como dieron a entender algunos rumores. “Con Pablo siempre tuve muy buena relación, me hizo jugar poco en 2019 a pesar de que me fue muy bien en 2018 y 2017, pero él jamás podría decir que yo no tuve una buena actitud”, dijo.

Mario Salas continúa con los trabajos en Alianza

Por otro lado, Butrón contó algunos detalles de las sesiones de entrenamiento que vienen realizando los jugadores blanquiazules bajo las órdenes de Mario Salas. El portero afirmó que poco a poco él y sus compañeros van comprendiendo la idea del nuevo técnico.

“El profesor Mario y su cuerpo técnico consideran a todos los jugadores por igual y por esto todos se esfuerzan al máximo para tratar de tener un puesto. Ha sido más directo en cuanto a lo que quiere y al trabajo. Ya hemos podido hacer trabajos tácticos y ahí se nota lo que desea”, declaró.

