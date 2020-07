En Chile elogian la llegada de Patricio Rubio a Alianza Lima: “Mario Salas le sacará el máximo provecho”

Este miércoles Alianza Lima estaría haciendo oficial la contratación de Patricio Rubio. El experimentado delantero cuenta las horas para pisar suelo peruano y dar inicio a un nuevo reto. Desde Chile están atentos a esta próxima contratación, así lo hizo saber Fernando Nogara, asistente técnico de Everton, último equipo del ‘9′.

El integrante del cuerpo técnico auriazul no tuvo límites al elogiar las cualidades que presenta Rubio. Asimismo, contó que es un jugador que puede asumir otras posiciones a labor original.

PUEDES VER Investigan a familia de Cristiano Ronaldo por video donde su hijo maneja moto acuática

“Patricio (Rubio) es un centrodelantero con mucha técnica para resolver diversos tipos de situaciones. Además, es un jugador que se asocia muy bien con sus compañeros y tiene una muy buena definición. Acá, en Everton, también lo hemos ubicado como un ‘9′ retrasado y hasta de volante ofensivo mentiroso. Su técnica y experiencia le permite desempeñarse en varias posiciones en el campo de juego”, dijo Nogara en Radio Ovación.

En otro momento resaltó que su fichaje será de mucha ayuda en Alianza Lima, sabiendo que Mario Salas conoce al centrodelantero.

Alianza Lima: asistente de Everton elogió la llegada de Patricio Rubio y la importante de tener a Mario Salas como entrenador

“Patricio es un ‘9′ de área y Mario (Salas) lo conoce muy bien, por ello no dudo que le viene bien a él y al club. ¿Cómo es en plano personal? Se trata de un jugador que tiene muy buena disposición para entrenar, le gusta bromear mucho con la gente y anda siempre de buen ánimo. Mario lo conoce muy bien y le sacará el máximo provecho a Alianza”.

Además, dio a entender que la partida de Patricio Rubio dejará un vacío importante. “Rubio es un refuerzo que trajimos en enero porque Javier (Torrente) ya lo tenía muy bien referenciado, pero ahora se le presentó este desafío de ir a un grande del Perú y no le íbamos a cortar esa posibilidad. Realmente estamos muy contentos que llegue a un grande del Perú y sé que le irá muy bien”.

PUEDES VER Jefferson Farfán seguirá en el Lokomotiv Moscú: amplió su contrato hasta fin de año

¿Rubio llegará con desventaja respecto a los entrenamientos? No, así lo hizo saber Nogara. El ‘Pato’ entrenó por su cuenta durante la cuarentena en Chile, esto lo ayudará para encontrar su nivel. “Patricio hace 20 días viene entrenando en un campo en donde no había cuarentena y eso lo va a ayudar muchísimo ahora que irá al Perú. Si bien no es lo idea, eso le va a favorecer para no empezar de cero”.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.