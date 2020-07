El gerente de selecciones de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Antonio García Pye, dialogó con Radio Ovación y reveló que se pensó en un partido de despedida para Claudio Pizarro con la selección peruana.

“En esta coyuntura es difícil planificar algo así. Cuando estuvimos en Alemania para el amistoso hablé con él y prefirió en ese momento que no, ya que aún estaba en actividad”, sostuvo en primera instancia Antonio García Pye.

“He tenido comunicación, pero aún no hemos tocado este tema, espero que haya posibilidad. Por la coyuntura todavía no podemos planificar nada, obviamente él se merece una despedida a estadio lleno. La intención de hacer la despedida siempre está”, añadió.

Claudio Pizarro no descarta despedida con la selección peruana

Las opiniones divididas que genera Claudio Pizarro entre los hinchas de la ‘Bicolor’ no han impedido que se genere cierta expectativa acerca de un posible cotejo de despedida del ‘Bombardero’ con la selección peruana. El propio exjugador no descartó que esto pueda llegar a producirse hace unos días.

“Algo me comentaron por ahí, pero no he tenido ninguna comunicación oficial de eso. Tendría que conversarlo con ellos (FPF), no tendría ningún problema, claro que sí”, explicó Claudio Pizarro al ser consultado al respecto.

Claudio Pizarro jugó en total 95 partidos con la selección peruana, marcó 25 goles y asistió en 12 ocasiones. El promedio de gol de el ‘Bombardero de los Andes’ es de 0,26.

