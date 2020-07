¿Dónde ver Real Madrid vs. Granada por la Liga Santander?: horarios y cómo seguir ONLINE GRATIS

VER EN VIVO Real Madrid vs. Granada por la jornada 36 de la Liga Santander 2019-2020. La transmisión EN DIRECTO estará a cargo de DirecTV Sports, Mitele Plus, Movistar+ desde las 3.00 p. m. (horario peruano) y 10.00 p. m. (hora de España). Partido ONLINE GRATIS desde el estadio Los Cármenes.

Si deseas seguir el minuto a minuto ONLINE, La República Deportes hará un seguimientos de los goles, mejores jugadas y el resumen al final del cotejo correspondiente a la fecha 26 de la Liga Santander.

Real Madrid vs. Granada: Pronóstico

Partido de pronóstico favorable al Real Madrid, esto recae debido a sus consecutivas victorias. No obstante, el Granada llega ahora con opciones reales de poder meterse en puestos para una competencia europea, por lo que por ahí pasan sus opciones de dar lucha para lograr su cometido.

En cuanto al historial de enfrentamientos, el balance de duelos directos se presenta absolutamente favorable al Real Madrid, quien ha ganado y goleado tanto en casa como fuera.

A qué hora se juega el Real Madrid vs. Granada

- Perú: 3.00 p. m.

- Colombia: 3.00 p. m..

- Ecuador: 3.00 p. m.

- Estados Unidos (Nueva York, Miami, Florida y Washington D.C.): 4.00 p. m.

- Bolivia: 4.00 p. m.

- Venezuela: 4.00 p. m.

- Paraguay: 4.00 p. m.

- Chile: 4.00 p. m.

- Argentina: 5.00 p. m.

- Brasil: 5.00 p. m.

- Uruguay: 5.00 p. m.

- España: 10.00 p. m.

Dónde ver el Granada vs. Real Madrid

- Perú: DirecTV Sports, DirecTV Play

- Argentina: DirecTV Sports, DirecTV Play

- Bolivia: DirecTV Sports, DirecTV Play

- Chile: DirecTV Sports, DirecTV Play

- Colombia: DirecTV Sports, DirecTV Play

- Ecuador: DirecTV Sports, DirecTV Play

- Estados Unidos: beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS en Español, Fanatiz USA, beIN SPORTS, DirecTV Play

- España: Movistar+ LaLiga, Mitele Plus, DirecTV Play

- México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere, DirecTV Play

- Paraguay: DirecTV Sports, DirecTV Play

- Venezuela: DirecTV Sports, DirecTV Play

Partidos de HOY Liga Santander

Lunes 13 de julio

- 12.30 p. m. Deportivo Alavés vs. Getafe

Estadio: Mendizorroza

Canal: ESPN 2

- 12.30 p. m. Villarreal vs. Real Sociedad

Estadio de la Cerámica

Canal: DirecTV Sports

- 3.00 p. m. Granada vs. Real Madrid

Estadio: Nuevo Los Cármenes

Canal: DirecTV Sports

