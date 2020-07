Manuel Neuer es grabado entonando un cántico croata de extrema derecha [VIDEO]

Manuel Neuer, arquero del Bayern Múnich, se encuentra en el ojo de las críticas tras ser grabado entonando un cántico de la extrema derecha del país balcánico. Por estos días el alemán se encuentra de vacaciones en Croacia tras culminar la Bundesliga.

El vídeo, difundido este lunes en la página web del diario Bild, muestra al campeón del mundo con Alemania en 2014 en un barco en Dubrovnik con varios amigos y el técnico de arqueros del Bayern, Toni Tapalovic.

Los integrantes del grupo cantan “Lijepa li si” (“Eres tan bella”), canción que le pertenece al polémico cantante croata Marko Perkovic.

Perkovic, conocido como ‘Thompson’, en referencia a una ametralladora de la misma marca, es un reconocido admirador del régimen croata pronazi de los Ustasas, una organización terrorista basada en el racismo religioso.

Unos días después de la final del Mundial Rusia 2018, el cantante estuvo en el autobús de la selección croata, que había perdido la final contra Francia, completando un desfile de honor en Zagreb.

En el cántico entonado por Manuel Neuer, ‘Thompson’ enumera diferentes regiones croatas y hace alusión a ‘Herceg-Bosnia’, efímera república croata de Bosnia, nunca reconocida en el plano internacional y que se disolvió tras los acuerdos de Dayton en 1995.

El capitán de la selección alemana no ha comentado el vídeo, la respuesta llegó del lado del mánager, quien le explicó a Bild que el jugador no hablaba croata y no comprendía la letra. Según menciona la Agencia AFP, medio que intentó tomar comunicación con el Bayern Múnich, los ‘bávaros’ no han querido hacer comentarios.

El cántico en cuestión es entonado habitualmente por los aficionados ultras de Croacia. Fue incluso elegido como himno oficial de la selección en la Eurocopa 2016, una elección validada por la federación pero criticada por varias organizaciones antiracistas.

Neuer, de 34 años, está actualmente de vacaciones durante dos semanas, tras ganar por octava vez la Bundesliga y antes de que se reanude la Champions League. El Bayern Múnich espera el partido de vuelta ante Chelsea por los octavos de final, en la ida ganaron 3-0.

Con información de AFP.

