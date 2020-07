La etapa más sublime de Roberto Guizasola no solo está en las canchas de fútbol, pues el popular ‘Cucurucho’ da una gran lección a los peruanos al mostrar su lado solidario al cual llama ‘La casa de Alejita’, una ONG ubicada en Puente Piedra que tiene como misión formar y apoyar a pequeños deportistas de bajos recursos económicos.

Con la complicidad y apoyo de sus ‘compadres’, Paolo Guerrero y Jefferson Farfán, el exfutbolista de Alianza Lima encabeza este gran proyecto, el cual surgió gracias a su experiencia con su madre, quien falleció producto del cáncer hace unos años, tal como lo contó hace días en una entrevista a La República.

“El talento que tienen muchos niños de bajos recursos, pero que no cuentan con el apoyo. Si yo no hubiera tenido el soporte constante de Constantino Carvallo y del club Alianza Lima, nunca hubiera podido cumplir mis sueños. Actualmente somos la primera ONG enfocada en el desarrollo de jóvenes talentos en el fútbol. Esta es mi forma de retribuir lo que el fútbol me dio”, sostuvo Roberto Guizasola.

Por su lado, Jefferson Farfán se mostró entusiasmado por integrar a la distancia con el noble propósito, debido a que esta misión lo ayuda a retroceder varios años cuando daba sus primeros pasos en el deporte rey.

“Esos niños viven lo que yo viví y no es fácil. Uno se identifica bastante, yo he tenido conversaciones con esos niños y eso me hace retroceder al pasado porque yo he pasado por lo mismo y por eso uno quiere dar lo mejor para ellos”, expresó el elemento de Lokomotiv de Moscú a Día D.

Además, Jefferson Farfán reveló uno de los gestos que tuvo con su mamá cuando empezó su carrera de futbolista. “Con mi primer sueldo le he comprado una casa con piscina, me quedé sin un sol, no me importaba pero primero es mi madre”, expresó.

Por su lado, Paolo Guerrero también se unió a la causa y mantiene comunicación con los niños integrantes del albergue, enviando mensajes de apoyo a los niños en los que se ve reflejado en su etapa de niñez.

“Quiero felicitar a todos los niños de ‘La casa de Alejita', sigan estudiando y sean responsables con sus aulas y talleres virtuales, que no se desconecten ni se comprometan al máximo. Quiero felicitar a Roberto por esta iniciativa”, enfatizó el ‘Depredador'.

