Chelsea vs. Norwich EN VIVO se enfrentan desde el Stamford Bridge este martes EN DIRECTO ONLINE por ESPN y Sky a las 2.15 p. m. en el horario peruano y a las 8.15 p. m. en Inglaterra, en el partido de la fecha 36 de la Premier League. Recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del duelo vía La República Deportes.

Los ‘Blues’ recibirán el martes al Norwich, colista y ya descendido al Championship, por lo que todo lo que no sea la victoria para el equipo de Frank Lampard sería un revés en sus aspiraciones de ‘Champions’, sobre todo tras la contundente derrota el pasado fin de semana ante el Sheffield United(7º).

Chelsea vs. Norwich EN VIVO ONLINE: probables alineaciones

Chelsea: Kepa; James, Christensen, Rudiger, Azpilicueta; Mount, Kovacic, Barkley; Pulisic, Giroud, Willian

Norwich: Krul; Aarons, Godfrey, Klose, Lewis; McLean, Tettey; Hernandez, Cantwell, Buendia; Pukki.

¿Qué canal transmitirá el Chelsea vs. Norwich EN VIVO ONLINE gratis?

El partido de Chelsea vs. Norwich EN VIVO se transmitirá vía ESPN, Skyy otros canales. Sigue la programación de acuerdo a tu ubicación.

- Argentina: ESPN Play Sur, ESPN Sur

- Bolivia: ESPN Play Sur, ESPN Sur

- Brasil: ESPN Brasil

- Canadá: DAZN

- Chile: ESPN Sur, ESPN Play Sur

- China: QQ Sports Live, PPTV Sport China

- Colombia: ESPN Play Sur, ESPN Sur

- Costa Rica: Sky HD

- Ecuador: ESPN Sur, ESPN Play Sur, ESPN Andina

- Francia: Free, Canal+ Sport, RMC Sport 1, RMC Sport en direct

- Alemania: Sky Go, Sky Sport 1/HD

- Grecia: Cosmote Sport 1 HD

- Guatemala: Sky HD

- Italia: NOW TV, Sky Sport Uno, SKY Go Italia, Sky Sport Football

- Japón: DAZN

- México Blue: To Go Video Everywhere, Sky HD

- Panamá: Sky HD

- Paraguay: ESPN Play Sur, ESPN Sur

- Perú: ESPN Play Sur, ESPN Sur

- Portugal: Sport TV LIVE, Sport TV2

- Puerto Rico: RUSH

- Rusia: Okko Спорт

- España: DAZN

- Reino Unido: Sky One, Pick, TalkSport Radio UK, Sky Sports Premier League, SKY GO Extra, Sky Sports Main Event, Sky Ultra HD

- Estados Unidos: NBC Sports App, SiriusXM FC, NBCSports.com, NBCSN, Telemundo Deportes En Vivo

- Uruguay: ESPN Sur, ESPN Play Sur

- Venezuela: ESPN Andina, ESPN Sur, ESPN Play Sur

¿A qué hora juega Chelsea vs. Norwich EN VIVO HOY?

Chelsea vs. Norwich EN VIVO protagonizarán un emocionante duelo por la fecha 36 de la Premier League. El horario pactado para este cotejo en Perú será a partir de las 2.15 p. m. y 8.15 p .m. en Inglaterra.

- Argentina: 4:15 p. m.

- Bolivia: 3:15 p. m.

- Brasil: 4:15 p. m.

- Chile: 3:15 p. m.

- Colombia: 2:15 p. m.

- Ecuador 2:15 p. m.

- Estados Unidos: 12.15 PT / 3.15 ET

- México: 2:15 p. m.

- Paraguay: 3:15 p. m.

- Perú: 2:15 p. m.

- Uruguay: 4:15 p. m.

¿Cómo ver Chelsea vs. Norwich EN VIVO ONLINE?

Para ver Chelsea vs. Norwich EN VIVO vía INTERNET GRATIS deberás engancharte a la señal de ESPN y Sky Play y Sky HD, transmitirán EN DIRECTO ONLINE el partido de la Premier League.

¿Cuándo juega Chelsea vs. Norwich EN VIVO?

Chelsea vs. Norwich EN VIVO se enfrentan este martes 14 de Julio desde el Stamford Bridge a la 2.15 p. m. en el horario peruano y a las 8.15 p. m. en Inglaterra.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.