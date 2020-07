Zidane sobre las críticas: “Real Madrid es el club más importante de la historia”

Pese a que los resultados de Real Madrid son favorables, parte de la afición exige más del equipo ‘merengue', lo cual no es una molestia para el entrenador francés, Zinedine Zidane, quien manifestó que entiende las peticiones y críticas de muchos al que considera el club más importante de la historia del fútbol.

“No me molesta ni me extraña, siempre es el mismo debate, cada uno opina y nosotros tenemos la obligación de mostrar que somos buenos cada partido y en el momento que toca. Cada uno va a opinar lo que piensa del Real Madrid, el club más importante de la historia, y eso no va a cambiar nunca”, sostuvo el DT madrilero en conferencia de prensa.

Además, aseguró que encaran “la semana más difícil”, con tres jornadas en seis días que decidirán el título liguero y repitió continuamente que toda su energía la proyectan en el encuentro del lunes ante el Granada, sin mirar en lo que llega a continuación.

“Es la última semana, con tres partidos seguramente es la más difícil porque es el final de temporada, pero también la más importante para nosotros. Cada equipo se juega cosas y queremos hacer un buen partido en Granada, meter toda nuestra energía en el partido de mañana sin pensar que quedan más partidos en la semana”, manifestó en su rueda de prensa telemática.

"No creo que haya mucho estrés, hay una tensión que es obligatoria y es la que nos lleva a ganar partidos. Lo que nos gusta es entrenar y jugar. Es una última semana genial para jugar, empezando por el partido de Granada que es el más importante", añadió.

Zinedine Zidane no quiere calculadoras ni que sus jugadores piensen que pueden ceder dos empates en las tres jornadas restantes para ser campeones. “Ninguna cuenta, no se trata de hacer cuentas, es jugar partidos y enfocar nuestra mente únicamente en el partido de mañana”.

Destacó el buen trabajo defensivo de todo su equipo y el buen momento del portero belga Thibaut Courtois. "Aquí todos pensamos lo mismo, somos un equipo y el equilibrio tiene que ser defensivo y ofensivo. Me alegro por Thibaut y por el equipo en general. Encajar pocos goles significa que estamos haciendo las cosas bien. El equipo lucha y pelea queriendo hacer cosas grandes para ganar los partidos".

No desveló nada sobre una posible alineación y la titularidad de Eden Hazard. “Se verá mañana, pero Eden está con nosotros y es lo más importante, tener a los jugadores disponibles”. Sí valoró la aportación de Ferlan Mendy en su primer año. “No es un jugador que me sorprenda. Es joven, tiene talento y lo está demostrando”.

“Lo único que no se puede hacer es compararlo con Marcelo, porque Mendy es Mendy y Marcelo es Marcelo, pero tiene futuro y está demostrando que el Real Madrid es un sitio para él. Está muy bien”, sentenció.

