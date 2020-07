Real Madrid vs. Granada EN VIVO | Ver Madrid contra Granada EN DIRECTO por Internet | Se enfrentan este lunes (ONLINE GRATIS vía DirecTV Sports, Movistar+ y MiTele Plus) por la jornada 36 de LaLiga Santander. Este partido se desarrollará en el estadio Nuevo Los Cármenes y podrás seguir el minuto a minuto de las mejores incidencias, los goles y el resumen final a través de La República Deportes.

¿A qué hora juega Real Madrid vs. Granada?

Si quieres ver Real Madrid vs. Granada EN VIVO, clubes con realidades distintas en la Liga Santander, en esta nota te dejamos la hora del partido según tu país:

Perú: 3.00 p. m.

México: 3.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m.

Estados Unidos (Nueva York, Miami, Florida y Washington D.C.): 4.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

Paraguay: 4.00 p. m.

Chile: 4.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

España: 10.00 p. m.

El Real Madrid encara la salida más complicada de su final de campeonato, con el único propósito de mantener su racha de victorias en el Estadio Nuevo Los Cármenes que le permita quedarse a sólo dos puntos de alcanzar el título de LaLiga española, ante un Granada, equipo revelación de la temporada, que sueña con clasificar a la Europa League por primera vez en su historia.

Así llega el Real Madrid contra Granada

El equipo de Zinedine Zidane inicia una semana de locura en LaLiga, con tres partidos en seis días, focalizando cada encuentro de forma individual y encarándolo como si de una final se tratase. “No creo que haya mucho estrés, hay una tensión que es obligatoria y es la que nos lleva a ganar partidos. Lo que nos gusta es entrenar y jugar. Es una última semana genial para jugar, empezando por el partido de Granada que es el más importante”, dijo ‘Zizou’ en conferencia de prensa.

Para seguir su racha en Granada, los ‘Merengues’ tendrán el refuerzo en defensa de Dani Carvajal y Sergio Ramos, ausentes frente al Alavés por sanción, y que alivian las bajas defensivas con Marcelo baja en lo que resta de LaLiga por una lesión muscular y Nacho Fernández aún fuera de combate.

Así llega el Granada contra Real Madrid

El conjunto dirigido por Diego Martínez, mientras, llega al partido contra el Real Madrid a tope de moral tras haber ganado el pasado viernes en el campo de la Real Sociedad (2-3), lo que le deja a un punto de las plazas que dan derecho a jugar una competición europea la próxima campaña.

El buen momento del Granada a domicilio, con seis partidos sin perder, contrasta con los problemas que está teniendo en sus últimos encuentros en casa, donde no tener el apoyo de su público le ha lastrado hasta el punto de acumular dos derrotas y un empate en sus tres comparecencias más recientes.

FUENTE: EFE

¿En qué canal ver Real Madrid vs. Granada?

Si deseas ver el partido Real vs. Granada EN VIVO por la jornada 36 de LaLiga Santander, en esta previa de dejamos los canales que transmitirán este compromiso:

Perú: DirecTV Sports, DirecTV Play

Argentina: DirecTV Sports, DirecTV Play

Bolivia: DirecTV Sports, DirecTV Play

Chile: DirecTV Sports, DirecTV Play

Colombia: DirecTV Sports, DirecTV Play

Ecuador: DirecTV Sports, DirecTV Play

Estados Unidos: beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS en Español, Fanatiz USA, beIN SPORTS, DirecTV Play

España: Movistar+ LaLiga, Mitele Plus, DirecTV Play

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere, DirecTV Play

Paraguay: DirecTV Sports, DirecTV Play

Uruguay: DirecTV Sports, DirecTV Play

Venezuela: DirecTV Sports, DirecTV Play

Alineaciones probables del partido Real Madrid vs. Granada

Granada: Rui Silva; José Antonio Martínez/Jesús Vallejo, Domingos Duarte, Germán; Víctor Díaz, Yangel Herrera, Yan Eteki, Carlos Neva; Antonio Puertas/Roberto Soldado, Darwin Machis; Carlos Fernández.

Real Madrid: Thibaut Courtois; Dani Carvajal, Raphael Varane, Sergio Ramos, Ferland Mendy; Casemiro, Luka Modric/Federico Valverde, Toni Kroos, Marco Asensio/Isco Alarcón; Vinicius/Hazard y Karim Benzema.

