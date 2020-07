Con la autoridad que le da haber sido el ‘9′ de Universitario durante varias temporadas, Raúl Ruidíaz opinó acerca del goleador actual del club merengue, Jonathan Dos Santos. El delantero del Seattle Sounders afirmó que el uruguayo posee las virtudes características con las que debe contar todo jugador que defienda la camiseta crema.

“Jonathan Dos Santos me parece un gran futbolista, típico jugador aguerrido de la ‘U'. Creo que ha encajado muy bien en el equipo”, sostuvo la ‘Pulga’ en diálogo con RPP. El atacante de la selección peruana también tuvo palabras de elogio para Gregorio Pérez, exentrenador del cuadro estudiantil.

“Me parece increíble lo que hizo Gregorio Pérez en Universitario de Deportes, puso al equipo donde debe estar”, declaró Ruidíaz. En tanto, sobre Ángel Comizzo, quien volvió luego de casi siete meses para tomar las riendas del equipo, expresó que le tiene confianza por lo que representó para él mismo cuando estuvo bajo sus órdenes.

“En el tiempo en que trabajé con Comizzo creo que me fue bien, sabe manejar al grupo y es importante para cualquier jugador. Me hizo llegar a mi mejor momento, la confianza que me dio fue única”, aseguró.

Raúl Ruidíaz volvió a la actividad con el Seattle Sounders el último viernes. El jugador fue titular en el empate 0-0 de su equipo frente al San José Earthquakes por la primera fecha del grupo B de la MLS is Back, torneo inédito celebrado en las instalaciones de Disney, en Orlando, debido a la suspensión de la temporada regular a causa de la pandemia de coronavirus.

