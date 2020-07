Pumas de la UNAM vs. Toluca EN VIVO | Ver Pumas vs. Toluca por Internet | HOY se enfrentan (ONLINE GRATIS vía TUDN, Televisa Deportes Canal 5 y TV Azteca) por la fecha 3 del grupo B de la Copa GNP por México 2020. Este compromiso tendrá lugar en el estadio Olímpico Universitario y podrás seguir el minuto a minuto, los goles y el resumen final a través de La República Deportes.

¿A qué hora juega Pumas contra Toluca?

Si deseas ver Pumas vs. Toluca EN VIVO, donde los ‘Universitarios’ deberán golear para quedarse con el segundo lugar del grupo B de la Copa GNP por México, en esta previa de dejamos los horarios del partido:

México: 8.00 p. m.

Perú: 8.00 p. m.

Colombia: 8.00 p. m.

Ecuador: 8.00 p. m.

Estados Unidos (Nueva York, Florida, Washington D.C.y Miami): 9.00 p. m.

Bolivia: 9.00 p. m.

Venezuela: 9.00 p. m.

Paraguay: 9.00 p. m.

Chile: 9.00 p. m.

Argentina: 10.00 p. m.

Uruguay: 10.00 p. m.

Tanto los Pumas como el Toluca no han podido conseguir un triunfo desde que inició la Copa GNP por México; sin embargo, los ‘Felinos’ aún no están eliminados del torneo, como sí es el caso de los ‘Diablos Rojos’ por no haber obtenido ni un punto.

Los ‘Universitarios’ se salvaron de la eliminación dado que el último sábado Cruz Azul venció al América en el ‘Clásico joven’ y este último se quedó con 4 unidades en la tabla de posiciones del grupo B.

A los Pumas de la UNAM no les sirve cualquier triunfo, ya que tienen una diferencia de -3 goles y las ‘Águilas’ de -1, por lo que necesitan golear al Toluca para avanzar a las semifinales de la Copa GNP por México, que serán el próximo miércoles y jueves.

¿Dónde ver Pumas contra Toluca EN VIVO?

Si estás interesado en ver Pumas vs. Toluca EN VIVO por la tercera fecha del grupo B de la Copa GNP por México, los canales de transmisión son los siguientes:

México: TUDN, TV Azteca 7, Canal 5 (Televisa Deportes)

Costa Rica: TUDN

Honduras: TUDN

Nicaragua: TUDN

El Salvador: TUDN

Guatemala: TUDN

Panamá: TUDN

Estados Unidos: TUDN Radio, TUDN App, TUDN USA

Alineaciones probables del partido Pumas contra Toluca

Pumas de la UNAM: Talavera; Rivas, Quintana, Freire, Vásquez; Mellado, Carreón, Rodríguez, Saucedo; Álvarez y Dinenno.

Toluca: García; Canelo, Chala, William da Silva, Estrada; Guemez, León, Mora, Ríos; Sauro y Triverio.

