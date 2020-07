Mannucci: Andrés López pondrá todo para que su equipo escale en la tabla de la Liga 1

Fútbol Peruano. Andrés López jugador de Carlos A. Mannucci, muestra toda su felicidad, tras haber vuelto a las prácticas y junto al equipo vienen dando todo de sí para llegar de la mejor manera al reinicio de la Liga 1, sobre todo por cómo van en la tabla en donde solo tienen seis unidades.

"Estoy contento, feliz de regresar y hacer lo que más me gusta, privilegiado de retornar y quiero dar lo mejor de mí, entrenar bien y estar a punto para el torneo", dijo el jugador.

PUEDES VER Liga 1: Roderick Miller es la segunda baja de Carlos Stein para el torneo

Conocer al técnico Pablo Peirano les facilita el trabajo, porque ya saben cómo piensa y cuál es su metodología para llegar al jugador y sacar lo mejor de cada uno de ellos.

“Podemos partir con la ventaja de que conocemos al ‘profe’, con quien hemos estado en comunicación. Me siento muy bien, estos 100 días me he estado cuidando con las comidas, haciendo los trabajos que mandaba el técnico'”.

PUEDES VER Maximiliano Velasco asume con mucha responsabilidad este nuevo inicio de la Liga 1

Vuelta a Clases

El volver a las prácticas tras 100 días de paralización por la emergencia sanitaria que se vive con la COVID-19, López lo compara como el volver a un aula de clases en el colegio.

“Es algo nuevo después de estar más de 100 días en espera, como volver al colegio después de las vacaciones. Es una alegría volver a encontrarse con los compañeros y los ‘profes’, ahora hay que enfocarse en hacer un buen trabajo”, sentenció.