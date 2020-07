Manchester United vs. Southampton EN VIVO | ONLINE EN DIRECTO | juegan HOY lunes 13 de julio en partido válido por la fecha 35 de la Premier League 2019/2020, desde las 2.00 p. m. (hora peruana), en el estadio Old Trafford, a través de la señal de ESPN.

Sigue la transmisión de este encuentro en página la web de La República Deportes, que te llevará la narración minuto a minuto con las jugadas, goles y el marcador actualizado. Al final de los noventa minutos, consulta el resumen del compromiso y entérate de otras novedades del fútbol inglés.

Manchester United vs. Southampton EN VIVO: pronóstico

Las previsiones para este partido dan al Manchester United como favorito para conseguir la victoria, tanto por su mejor ubicación en la tabla de posiciones como por su historial reciente frente al Southampton. Los ‘Red Devils', además, llegan con una racha de cinco triunfos al hilo, cuatro de ellos por goleada.

En el duodécimo puesto de la tabla con 44 puntos, los ‘Santos’ realmente ya no se juegan nada esta temporada. A salvo del descenso y sin posibilidades de alcanzar un cupo para un torneo internacional, el equipo del sur de Inglaterra solo intentará terminar de la forma más decorosa posible la presente campaña.

El United, en cambio, se juega su gran chance de alcanzar un puesto de clasificación para la Champions League. Las derrotas del Chelsea y Leicester en esta jornada dejaron a los pupilos de Solskjær a solo un punto de la cuarta casilla, último lugar que otorga el pase para el torneo continental.

¿A qué hora juegan Manchester United vs. Southampton?

Costa Rica: 1.00 p. m.

Colombia, Ecuador, México, Perú: 2.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D.C.): 3.00 p. m.

Bolivia, Chile, Paraguay, Venezuela: 3.00 p. m.

Argentina, Brasil, Uruguay: 4.00 p. m.

Inglaterra: 8.00 p. m.

España, Italia, Francia: 9.00 p. m.

¿Dónde ver el Manchester United vs. Southampton EN VIVO?

- Argentina - ESPN Play Sur, ESPN Sur

- Bolivia - ESPN Play Sur, ESPN Sur

- Brasil - DAZN

- Chile - ESPN Sur, ESPN Play Sur

- Colombia - ESPN Sur, ESPN Play Sur

- Costa Rica - Sky HD

- Ecuador - ESPN Andina, ESPN Play Sur, ESPN Sur

- México - Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

- Paraguay - ESPN Sur, ESPN Play Sur

- Perú - ESPN Sur, ESPN Play Sur

- Uruguay - ESPN Play Sur, ESPN Sur

- Venezuela - ESPN Sur, ESPN Andina, ESPN Play Sur

- Estados Unidos - NBC Sports App, UNIVERSO, NBCSports.com, UNIVERSO NOW, Telemundo Deportes En Vivo, NBCSN

- España - DAZN

Manchester United vs. Southampton EN VIVO: alineaciones probables

Manchester United: De Gea; Shaw, Maguire, Lindelöf, Wan-Bissaka; Matić, Pogba; Rashford, Fernandes, Greenwood; Martial.

DT: Ole Gunnar Solskjær

Southampton: McCarthy; Walker-Peters, Stephens, Bednarek, Bertrand; Armstrong, Ward-Prowse, Romeu, Redmond; Long, Ings.

DT: Ralph Hasenhüttl

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.