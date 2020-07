Jefferson Farfán emocionado tras su regreso: “Siempre he superado las dificultades en la vida”

El año de ausencia en los partidos de fútbol solo incrementó los deseos de Jefferson Farfán por volver a jugar y hacer lo que mejor sabe: goles. Y después de regresar con honores al equipo de Lokomotiv de Moscú, la ‘Foquita’ manifestó emoción dentro y fuera de las canchas.

El jugador de la selección peruana dejó en claro que gracias a su trayectoria ha aprendido a ser un elemento que resurge ante los problemas que se presentan, como la lesión que sufrió en la Copa América, y la que lo alejó del deporte rey por más de 380 días, toda una travesía para el ’10 de la calle'.

“No he pensado en terminar con mi carrera. Soy un luchador humano. Tuve situaciones difíciles en mi vida, pero siempre las supero. El único pensamiento es recuperarse lo antes posible, ponerse en forma y ayudar al equipo”,expresó emocionado el delantero nacional a la prensa del Lokomotiv de Moscú.

Además, Jefferson Farfán añadió: “Es muy difícil para cualquier jugador estar ausente del campo por tanto tiempo. Muchas gracias a todos los que estaban a mi lado: nuestros fisioterapeutas españoles, sus colegas rusos que me ayudaron las 24 horas del día, el cuerpo técnico que me animó. Hicieron mi recuperación más fácil”.

En cuanto a la consulta sobre el motivo de su celebración, la ‘Foquita’ contó que fue dirigido para sus amigos, quienes fueron responsables de su regreso. “Envié saludos a mis amigos en las gradas para fisioterapeutas”, indicó el jugador nacional.

De otro lado, contó detalles sobre las señales que le dio el entrenador del Lokomotiv de Moscú, Marko Nikolic, cuando se dirigía a ingresar al campo para el partido ante Ufa, correspondiente a la Premier League de Rusia.

“Animado, dijo que no me preocupara. (...) Tuve que jugar de primer o segundo delantero. Es bueno que termine en el lugar donde se realizó el lanzamiento, logré marcar un gol. Un empate no es el resultado que nos conviene, pero es hora de pensar en los próximos partidos”, finalizó Jefferson Farfán.

