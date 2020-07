La segunda fecha de la temporada 2020 de la Fórmula 1 no se tuvo que mover de Austria, de hecho, se realizó en el mismo circuito que la semana pasada. Las similitudes no quedaron ahí, ya que Mercedes se alzó nuevamente con el primer lugar, pero esta vez con el multicampeón mundial Lewis Hamilton.

El británico hizo una carrera impecable, partió desde la pole y solo cedió la punta a su compañero Valtteri Bottas cuando entró a los pits. Precisamente, el finlandés ocupó el segundo lugar luego de arrebatárselo a Max Verstappen en uno de los duelos más interesantes de todo el circuito. El holandés de Red Bull se quedó con el tercer lugar.

Otros hechos interesantes de la carrera fueron la gran escalada de posiciones del mexicano ‘Checo’ Pérez, quien vino de atrás para ubicar a su Racing Point Force India en el sexto puesto y sumar puntos en la clasificación; y la buena performance del británico Lando Norris, quien al mando de su McLaren se ubicó en el quinto puesto.

La otra cara de la moneda es lo que le sucedió a Ferrari. En la primera vuelta del circuito, Charles Leclerc impactó por detrás a Sebastian Vettel y provocó la salida de ambos pilotos de la competencia, pese a los esfuerzos del personal de la escudería italiana por mantenerlos en la pista.

Esta no es la primera vez que ambos compañeros tienen un roce en una carrera. El monegasco reconoció su error en redes sociales. "Lo hice todo mal. Sebastian no tiene nada de culpa hoy. No tengo excusas, disculparse no es suficiente. Estoy muy arrepentido. Aprenderé de esto", publicó en su cuenta de Twitter.

La siguiente carrera será el próximo domingo 19 de julio en la pista de Hungaroring en el Gran Premio de Hungría.

