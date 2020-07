Sevilla vs. Mallorca EN VIVO: Hora, canal y cómo ver el partido por LaLiga Santander

LIVE STREAM | Sevilla vs. Mallorca EN VIVO | Ver Sevilla vs. Mallorca | Se enfrentan este domingo (ONLINE GRATIS vía DirecTV Sports) por la jornada 36 de LaLiga Santander. Este partido tendrá lugar en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán y podrás seguir el minuto a minuto, los goles y resumen final a través de La República Deportes.

🏟️ El #SevillaFC da la bienvenida al @RCD_Mallorca con la campaña #CatedralesdelFútbol español, en la que el Estadio de Son Moix es el protagonista. 🔴⚫️#SevillaFCMallorca #WeareSevilla pic.twitter.com/UEqR9hoLE6 — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) July 12, 2020

Sevilla y Mallorca dirimen este domingo un duelo de objetivos contrapuestos y que puede ser crucial para acercarse a sus respectivos sueños de volver a la Champions League, un reto a tiro de los hispalenses, y de creer hasta el final en una salvación que los baleares tienen a 3 puntos.

Los andaluces son cuartos, igualados a 63 puntos con el Atlético de Madrid, tercero, y con 6 de ventaja sobre el Villarreal, quinto y el único que puede pelearle su plaza de Champions, y llegan a la cita, la última de sus tres ‘finales’ en siete días, en un momento dulce y con el ánimo reforzado tras su gran partido en Bilbao, con remontada incluida (1-2).

El equipo de Julen Lopetegui, que, con su cautela habitual, no quiere ninguna confianza o relajación ante un rival “muy en forma, agresivo, que se juega la vida” y “el que mejor juega al fútbol de los de la zona baja”, ha enlazado tres triunfos (Leganés, Eibar y Athletic) e igualado su récord de partidos ligueros invicto (doce), con 4 victorias y 4 empates desde el confinamiento.

▶️ No te pierdas nuestra recopilación de mejores goles 🆚 @RCD_Mallorca ⚽️ 🔝



¿Vuestro favorito? 😏#WeareSevilla #SevillaFCMallorca — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) July 12, 2020

En el Sevilla, segundo mejor visitante de LaLiga con 32 puntos frente a los 31 sumados en casa y que, en contraste, recibe al peor equipo a domicilio -5 puntos tras un solo triunfo, dos empates y 14 derrotas-, tienen claro que deben mantener e incluso redoblar, si cabe, la tensión y la ambición ante la cercanía del ‘premio gordo’ de entrar en la Champions, como lo ha calificado Lopetegui.

Canal | Sevilla vs. Mallorca EN VIVO ONLINE

El partido de Sevilla vs. Mallorca EN VIVO se transmitirá vía DirecTV Sports, Movistar+LaLiga, MiTele Plus, y otros canales. Sigue la programación de acuerdo a tu ubicación

- Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Play Deportes

- Bolivia: Tigo Sports Bolivia

- Brasil: Watch ESPN Brasil

- Canadá: beIN SPORTS CONNECT Canada, beIN Sports Canada, beIN SPORTS en Español

- Chile: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Chile

- China: iQiyi, QQ Sports Live, PPTV Sport China

- Colombia: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Colombia

- Costa Rica: Sky HD

- Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DIRECTV Play Deportes

- Francia: Free, beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports 1

- Alemania: DAZN

- Internacional: Facebook Live, Bet365

- Italia: DAZN

- Japón: WOWOW, DAZN

- México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

- Panamá: Sky HD

- Paraguay: Tigo Sports+

- Perú: DIRECTV Sports Peru, DIRECTV Play Deportes

- Portugal: Eleven Sports 1 Portugal

- Rusia: Sportbox.ru, Матч!, Матч! Футбол 1, Сила, matchtv.ru, Telesport

- Estados Unidos: Fanatiz USA, beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS CONNECT

- Uruguay: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Uruguay

- Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DIRECTV Play Deportes

¿A qué hora juega Sevilla vs. Mallorca HOY?

Sevilla vs. Mallorca EN VIVO protagonizarán un emocionante duelo por la fecha 36 de LaLiga Santander. El horario pactado para este cotejo en Perú será a partir de las 3.00 p. m. y 10.00 p .m. en España.

- Costa Rica: 2.00 p. m.

- México: 3.00 p. m.

- Perú: 3.00 p. m.

- Colombia: 3.00 p. m.

- Ecuador: 3.00 p. m.

- Estados Unidos (Washington D.C., Miami, Nueva York): 4.00 p. m.

- Bolivia: 4.00 p. m.

- Venezuela: 4.00 p. m.

- Paraguay: 4.00 p. m.

- Chile: 4.00 p. m.

- Argentina: 5.00 p. m.

- Brasil: 5.00 p. m.

- Uruguay: 5.00 p. m.

- España: 10.00 p. m.

- Italia: 10.00 p. m.

- Francia: 10.00 p. m.

¿Cómo ver el Sevilla vs. Mallorca EN VIVO ONLINE?

Para ver el Sevilla vs. Eibar EN VIVO vía INTERNET GRATIS deberás engancharte a la señal de DirecTV Sports, Movistar+ y MiTele Plus, transmitirán EN DIRECTO ONLINE el partido de LaLiga Santander.

¿Cuándo juega Sevilla vs. Mallorca ?

Sevilla vs. Mallorca EN VIVO se enfrentan este domingo 12 de julio en Estadio Ramón Sánchez Pizjuán a las 3.00 p. m. en el horario peruano y a las 10.00 p. m. en España.

Sevilla vs. Mallorca: posibles alineaciones

Sevilla: Bono; Jesús Navas, Koundé, Diego Carlos, Escudero; Óliver Torres, Fernando, Banega; Ocampos, De Jong, Munir.

Mallorca: Reina; Pozo, Valjent, Raíllo, Fran Gámez; Kubo, Baba, Salva Sevilla, Dani Rodríguez; Cucho Hernández y Budimir.

