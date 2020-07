Roberto Silva confesó que quiso jugar en Universitario

En la carrera futbolística de Roberto Silva, el delantero registra importantes participaciones en dos de los clubes más resaltantes del deporte rey peruano, sin embargo, este confesó que tuvo también la intención de integrar las filas Universitario de Deportes, lo cual no pudo cumplir.

De acuerdo a las recientes declaraciones del exfutbolista al diario Trome, este buscó a la administración merengue del 2012 para ser tomado en cuenta y tener el mismo destino de gloria que con Alianza Lima y Sporting Cristal, dos de sus exequipos.

“Cuando entró la administración de Rocío Chávez y Ayar López Cano fui a ofrecerles mis servicios. A ambos los conocí en el Instituto Johan Cruyff estudiando para máster en Administración Deportiva, y les dije para jugar y que me propongan un sueldo”, expresó el exelemento de Werder Bremen.

Roberto Silva contó que buscó a la administración de Universitario. | Foto: GLR

Al ser consultado sobre la decisión de jugar en Universitario, Roberto Silva señaló que no se trata de que fuera hincha, sino que le interesó el plan de la entonces gestión de los de Ate, además explicó que finalmente se quedó con las ganas, pues optaron por contratar a otro elemento.

“¿Si soy hincha de la ‘U'? No, pero me ilusionó el proyecto. (…) Me dijeron que lo iban a pensar y a las horas anuncian la contratación de Jahirsino Baylón. ¿Si los llamé? Me los encontré: ‘Es que estábamos necesitando un delantero por fuera’. Me dijeron cualquier cosa”, añadió Silva.

En la trayectoria de Roberto Silva se registran diversos clubes nacionales e internacionales como Alianza Lima, Sporting Cristal, Cienciano, U. San Martín Sports, Werder Bremen de Alemania,Unión de Santa Fe de Argentina, San Luis de México, Caracas FC de Venezuela y Universidad Católica de Ecuador.

