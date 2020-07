UFC 251 EN VIVO ONLINE EN DIRECTO | Kamaru Usman vs. Jorge Masvidal se enfrentan este sábado 11 de julio por el campeonato mundial de peso welter en el UFC Fight Island de Abu Dhabi. El evento se transmitirá por ESPN y Fox Premium Action desde las 9:00 p.m. (cartelera estelar). Además, puedes seguir las incidencias en el minuto a minuto de larepublica.pe.

Lo que parecía un desastre por la lesión de Gilbert Burns, se convirtió en el evento más esperado del año cuando el peleador de ascendencia peruana y cubana, Jorge Masvidal dio un paso al frente para convertirse en el nuevo retador por el título mundial de peso welter con solo una semana de anticipación.

Es de esta manera, que UFC debutará en el Fight Island de Abu Dhabi con una cartelera espectacular, con nada menos que tres títulos en juego. Jorge Masvidal retará a Kamaru Usman en el evento estelar, además, Max Holloway buscará recuperar el campeonato de peso pluma que Alexander Volkanovski le quitó, en una de las revanchas más esperadas de la historia de esta división de peso.

Por otro lado, José Aldo y Petr Yan decidirán al nuevo campeón mundial de peso gallo, título que se encuentra vacante luego que Henry Cejudo anunciara su retiro de las MMA.

UFC 251: Cartelera completa

Cartelera principal UFC 251

Kamaru Usman vs Jorge Masvidal por el título welter

Alexander Volkanovski vs. Max Holloway por el título pluma

Petr Yan vs. José Aldo por el título gallo

Jéssica Andrade vs. Rose Namajunas

Amanda Ribas vs. Paige VanZant

Cartelera preliminar UFC 251

Volkan Oezdemir vs. Jiri Prochazka

Elizeu Zaleski dos Santos vs. Muslim Salikhov

Makwan Amirkhani vs. Danny Henry

Leonardo Santos vs. Roman Bogatov

Primeras preliminares UFC 251

Marcin Tybura vs. Alexander Romanov

Raulian Paiva vs. Zhalgas Zhumagulov

Karol Rosa vs. Vanessa Melo

Martin Day vs. Davey Grant

UFC 251: ¿Quién es Kamaru Usman?

Kamaru Usman (16-1) busca hacer una declaración y demostrar que es el mejor peso welter del planeta. Estos son los números del nigeriano.

- Campeón de peso welter y No. 6 del ranking libra por libra.

- 7 victorias vía KO, 1 vía sumisión.

- Está en una racha de 15 victorias.

- 11 victorias en UFC.

- Con una victoria, empataría GSP para la racha de victorias más larga de peso wélter en UFC (12).

- Campeón del The Ultimate Fighter temporada 21.

- Campeón de wrestling NCAA Div. II.

- Tiene victorias ante Tron Woodley, Colby Covington y Rafael Dos Anjos.

UFC 251: ¿Quién es Jorge Masvidal?

Jorge Masvidal (35-13) tiene la intención de continuar su increíble racha de victorias y finalmente convertirse en campeón de UFC.

- Campeón BMF y No. 3 de peso wélter.

- 16 victorias vía KO, 2 vía sumisión.

- Tene el récord de KO más rápido en la historia de UFC (5 segundos - Ben Askren UFC 239).

- 5 últimas victorias vía KO.

- Empatado por el 4º número de KOs en la historia del peso welter de UFC

Tiene victorias ante Nate Diaz, Darren Till y Donald Cerrone.

UFC 251: ¿Quién es Alexander Volkanovski?

Alexander Volkanovski (21-1) busca su segunda Victoria ante Holloway y defender su título por primera vez. Estos son los números del campeón australiano.

- Campeón peso pluma y No. 7 del ranking libra por libra.

- 11 victorias vía KO, 3 vía sumisión.

- En una racha de 18 victorias.

- No pierde desde 2013.

- Nunca fue sometido.

- 7 finalizaciones en el primer round.

- Tiene victorias ante todos los campeones de peso pluma en la historia de UFC (Max Holloway, Jose Aldo).

UFC 251: ¿Quién es Max Holloway?

Max Holloway (21-5) busca recuperar su trono como el mejor peso pluma del mundo.

- Ex campeón peso pluma, No. 1 de peso pluma y No. 10 del ranking libra por libra.

- 10 victorias vía KO, 2 vía sumisión.

- Ganó 14 de sus últimas 15 peleas de peso pluma.

- Tiene el récord de más victorias en la historia de peso pluma de UFC (14).

- Tiene el récord de más KO / TKOs en la historia de peso pluma de UFC (8).

- Tiene victorias ante los ex campeones Anthony Pettis, Frankie Edgar and Jose Aldo (dos veces).

UFC 251: ¿Quién es Petr Yan?

Petr Yan (14-1) tiene la vista puesta en derrotar a otra leyenda y lograr su sueño de convertirse en campeón de UFC.

- No. 3 de peso gallo.

- 6 victorias vía KO, 1 vía sumisión.

- Master of Sport en boxeo y MMA.

- En una racha de 9 victorias.

- Invicto en UFC (6-0).

- Única derrota vía decisión dividida en una pelea de campeonato de 5 rounds (2013).

- Tiene victorias ante Urijah Faber, Jimmie Rivera y John Dodson.

UFC 251: ¿Quién es José Aldo?

José Aldo (28-6) espera convertirse en el octavo atleta a ganar títulos de dos divisiones en UFC.

- Ex campeón de peso pluma y No. 6 de peso gallo.

- Ex campeón peso pluma del WEC.

- Campeón del WEC más joven de la historia (23 años).

- 17 victorias vía KO, 1 vía sumisión.

- 12 finalizaciones en el primer round.

- Cinturón negro de Brazilian Jiu-Jitsu.

- El campeón de peso pluma UFC más exitoso con 7 defensas del título.

- Tiene victorias ante Frankie Edgar (dos veces), Chad Mendes (dos veces) y Urijah Faber.

Horarios para ver UFC 251 en Abu Dhabi

País: Preliminares / Pelea estelar

Estados Unidos: 18:00/22:00 (EDT) / 15:00/19:00 (PDT)

México: 17:00/21:00

Chile: 18:00/20:00

Ecuador: 17:00/21:00

Colombia: 17:00/21:00

Argentina: 19:00/22:00

Perú: 17:00/19:00

España: 00:00/04:00

Canales para ver UFC 251 Usman vs. Masvidal EN VIVO

Perú: ESPN, FOX Sports, UFC Fight Pass y FOX Action.

México: ESPN, ESPN Play, ESPN Plus, FOX Sports, UFC Fight Pass y FOX Action.

Argentina: ESPN, FOX Sports, UFC Fight Pass y FOX Action.

Chile: ESPN, FOX Sports, UFC Fight Pass y FOX Action.

Colombia: ESPN, FOX Sports, UFC Fight Pass y FOX Action.

Estados Unidos: ESPN +, ESPN Plus y UFC Fight Pass.

España: DAZN.

Uruguay: ESPN, FOX Sports, UFC Fight Pass, FOX Action.

Brasil: Combate.

Venezuela: ESPN, FOX Sports, UFC Fight Pass, FOX Action.

Bolivia: ESPN, FOX Sports, UFC Fight Pass, FOX Action.

Paraguay: ESPN, FOX Sports, UFC Fight Pass, FOX Action.

