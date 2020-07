Alejandro Duarte, arquero peruano que milita en el fútbol mexicano, atraviesa un duro presente en el club Juárez debido a los maltratos que ha recibido por supuesto positivo a coronavirus.

Por medio de sus redes sociales, el periodista mexicano Ignacio Suárez confesó la pesadilla que vive el portero nacional ante a una dirigencia que no parece tener en mente pagarle ni hacerlo entrenar con la plantilla ‘Brava'.

Según el corresponsal azteca, a Alejandro Duarte le adeudan sueldo, y si no fuera poco, la interna del Juárez decidió realizarle un test de descarte por coronavirus, la misma que salió positivo.

Sin embargo, el ex arquero de la USMP decidió someterse a dos pruebas, una rápida y otra molecular, y curiosamente ambas decretaron negativo.

Certificado médico de Alejandro Duarte.

“No dejan entrenar, no me dejan entrar al vestuario. Me atendió el doctor, que teníamos que venir a la tribuna y acá andamos”(sic.), se le escucha decir al guardameta peruano de 26 años.

Cabe destacar que la dirigencia del Juárez FC le adeuda un mes de sueldo a Alejandro Duarte; asimismo, el meta tiene contrato con la escuadra ‘Brava’ hasta el 2021.

