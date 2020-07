Napoli vs. AC Milan EN VIVO | Ver Napoli vs. Milan por Internet | LIVE STREAM | Se enfrentan este domingo (ONLINE GRATIS vía ESPN 2 y RAI TV) por la jornada 32 de la Serie A de Italia. Este partido tendrá lugar en el estadio San Paolo y podrás seguir el minuto a minuto, los goles y resumen final a través de La República Deportes.

¿A qué hora es el partido Napoli vs. Milan?

Para seguir la transmisión del partido Napoli vs. Milan, clubes que luchan por la clasificación a la siguiente edición de la Europa League, en esta previa te dejamos los horarios en los diferentes países:

Perú: 2.45 p. m.

México: 2.45 p. m.

Colombia: 2.45 p. m.

Ecuador: 2.45 p. m.

Estados Unidos (Miami, Florida, Washington D.C. y Nueva York): 3.45 p. m.

Bolivia: 3.45 p. m.

Venezuela: 3.45 p. m.

Paraguay: 3.45 p. m.

Chile: 3.45 p. m.

Argentina: 4.45 p. m.

Brasil: 4.45 p. m.

Uruguay: 4.45 p. m.

Italia: 9.45 p. m.

¿Dónde ver el partido Napoli vs. Milan EN VIVO?

Para poder ver el partido Napoli vs. Milan EN VIVO por la jornada 32 de la liga italiana, a continuación de dejamos los canales que transmitirán este partido:

Perú: ESPN 2, ESPN Play

Argentina: ESPN 2, ESPN Play

Bolivia: ESPN 2, ESPN Play

Chile: ESPN 2, ESPN Play

Colombia: ESPN 2, ESPN Play

Ecuador: ESPN 2, ESPN Play

Estados Unidos: beIN SPORTS CONNEC, beIN SPORTS en Español, Fanatiz USA, beIN SPORTS, ESPN Play

Italia: SKY Go Italia, Sky Sport Serie A, NOW TV, ESPN Play, RAI TV

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere, ESPN Play

Paraguay: ESPN 2, ESPN Play

Uruguay: ESPN 2, ESPN Play

Venezuela: ESPN 2, ESPN Play

Napoli vs. Milan: Pronóstico y/o apuestas del partido

Pese a que el AC Milan ha ganado todos sus encuentros desde que se reinició la Serie A, las casas de apuestas no lo dan como favorito y el Napoli sigue siendo el candidato para ganar el partido.

Casas de apuestas Napoli Empate AC Milan Te Apuesto 1.85 3.30 3.60 Inkabet 2.15 3.40 3.40 Betsson 2.18 3.35 3.35 Bet365 2.05 3.50 3.60

Napoli: Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabián Ruiz, Zielinski, Demme; Callejón, Insigne y Mertens.

AC Milan: Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Revic, Paquetá; Zlatan Ibrahimovic.

