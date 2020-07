Pese a que la cuarentena terminó, no todo ha vuelto a la normalidad. Algunos negocios permanecen cerrados y pequeños empresarios han tenido que adaptarse a otros sistemas para subsistir. En este escenario, la voleibolista Carla Rueda ha puesto en marcha una iniciativa para ayudarlos.

Carla ha puesto su cuenta de Instagram a disposición de emprendedores peruanos para que lo utilicen para promocionar sus productos o servicio, sin ningún costo alguno. Los emprendedores que deseen promocionarse mediante las redes de la voleibolista solo deben compartir su cuenta de Instagram y ella se encargará de ponerlo de manera gratuita en sus historias.

PUEDES VER Sueños de igualdad: deportistas peruanos en contra del racismo

"Emprendedores, hago este post pensando en todos ellos y por eso, voy a pedirles a todas aquellas personas que tengan un emprendimiento que lo pongan en los comentarios, yo buscaré su negocio y lo publicaré en mis historias. Sin cambio de nada. Amo mi país, y quiero que todos salgamos juntos de esa. Hoy nos toca jugar en otra cancha, ¡Ganemos!", publicó en su cuenta de Instagram.

Carla Rueda. Foto: Captura

Al ser consultada por su iniciativa, Carla señaló que le gustaría que otros deportistas se sumen a esta propuesta. Además, contó que tuvo esta idea al querer devolver algo de la ayuda que se le dio para regresar al Perú, tras hacer gran parte de la cuarentena en Rumania.

“Ya llevo con esto hace dos semanas, se me ocurrió que podía ayudar a hacer algo de labor social, pero tampoco me podía exponer porque soy asmática. Entonces se me ocurrió hacer esto, ayudar a los emprendedores de manera gratuita porque creo que no todo en la vida es recibir, recibir, recibir, sino también uno tiene que saber dar, y dar de corazón”, manifestó.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.