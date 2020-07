Carlos Zambrano eligió a Christian Cueva para Boca Juniors: “Si pudiera, lo traería” [VIDEO]

Como parte de la celebración por los 31 años de vida de Carlos Zambrano, Boca Juniors lo sometió a una serie de preguntas sobre su carrera futbolística y el presente que vive en el club argentino, donde llegó en enero del 2020.

El popular ‘León’ fue cuestionado sobre varios puntos del equipo ‘xeneize’; sin embargo, llamó mucho la atención al asegurar que elegiría a Christian Cueva si tuviera que decidirse por el nombre del nuevo elemento de la escuadra de La Bombonera.

“Si pudiera traer a un amigo del fútbol a Boca, sinceramente me gustaría que fuera peruano. Tener a otro compatriota en el club sería muy lindo, pero si tengo que decidirme por uno sería Christian Cueva, un jugador con mucha calidad”, sostuvo Carlos Zambrano a los canales oficiales de la institución deportiva que es dirigida por Miguel Ángel Russo.

En cuanto a los peruanos que fueron referentes en Boca, mencionó el respaldo que recibió de Nolberto Solano y Julio Meléndez, de quienes aprende en el día para incrementar su nivel en el fútbol argentino.

“Lo poco que hablo con Solano, siempre me da aliento y diciéndome lo exigente que él es el triunfo. Julio Meléndez me apoya, me tiene mucha consideración y no me esperé que un ídolo de acá se preocupe por mi”, expresó.

Además enfatizó en la satisfacción que siente por ser parte de Boca Juniors, donde considera que las oportunidades ascenderán. “Boca es algo a lo que no te puedes resistir. No la pensé dos veces. Son oportunidades que se presentan una vez en la vida. Estoy contento de estar acá”, finalizó el ‘Kaiser'.

#ZambranoResponde | ¡Es su cumpleaños y lo festeja respondiendo preguntas!@5zambranocz y un rato de su día para interactuar con los hinchas. ¡No te lo pierdas! pic.twitter.com/q2TAxBgU3R — Boca Jrs. Oficial (desde 🏡) (@BocaJrsOficial) July 10, 2020

