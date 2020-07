[VER AQUÍ] Atlético de Madrid vs. Betis EN VIVO por ESPN: horario y canales de LaLiga Santander

Atlético de Madrid vs. Betis EN VIVO HOY desde el Wanda Metropolitano EN DIRECTO ONLINE por ESPN y Movistar a las 3.00 p. m. en el horario peruano y las 10.00 p. m. en España, en partido correspondiente a la jornada 36 de LaLiga Santander. Recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del duelo vía La República Deportes.

Después de 34 jornadas, tras quedarse atrás hace demasiado tiempo de la pugna por el título, el Atlético de Madrid ya tiene ante sí el objetivo prioritario de la clasificación para la Champions League, que será ya un hecho irrebatible en el caso de ganar este sábado al Betis en el estadio Wanda Metropolitano, donde llega un equipo sin nada en juego, ya salvado matemáticamente y con la mirada en el proyecto del curso que viene que dirigirá Manuel Pellegrini.

Cuando empezó la Liga, allá por agosto de 2019, el pase a la Champions era una obligación inexcusable; cuando llegó el parón, el pasado mes de marzo con 27 citas disputadas, era un reto que estaba en duda, porque entonces era sexto; y hoy, con una imponente reanudación del campeonato del conjunto rojiblanco, con 18 de 24 puntos y sin ninguna derrota, sólo le falta culminarlo a través de una victoria. Tiene tres oportunidades. La primera este sábado.

Enfrente, el Betis llega al Wanda Metropolitano una vez sellada su salvación matemática ante el Osasuna en el Villamarín (3-0) y con un nuevo entrenador para las próximas tres temporadas, el chileno Manuel Pellegrini, lo que puede marcar los planteamientos y la rotación de jugadores del actual inquilino del banquillo bético, Alexis Trujillo.

Con información de EFE

¿A qué hora juega Atlético de Madrid vs. Betis EN VIVO HOY?

Atlético de Madrid vs. Betis EN VIVO protagonizarán un emocionante duelo por la fecha 34 de LaLiga Santander. El horario pactado para este cotejo en Perú será a partir de las 3.00 p. m. y 10.00 p .m. en España.

- Costa Rica: 2.00 p. m.

- México: 3.00 p. m.

- Perú: 3.00 p. m.

- Colombia: 3.00 p. m.

- Ecuador: 3.00 p. m.

- Estados Unidos (Washington D.C., Miami, Nueva York): 4.00 p. m.

- Bolivia: 4.00 p. m.

- Venezuela: 4.00 p. m.

- Paraguay: 4.00 p. m.

- Chile: 4.00 p. m.

- Argentina: 5.00 p. m.

- Brasil: 5.00 p. m.

- Uruguay: 5.00 p. m.

- España: 10.00 p. m.

- Italia: 10.00 p. m.

- Francia: 10.00 p. m.

¿Qué canal transmitirá el Atlético de Madrid vs. Betis EN VIVO ONLINE gratis?

El partido de AAtlético de Madrid vs. Betis EN VIVO se transmitirá vía ESPN, Movistar+LaLiga y MiTele Plus, y otros canales. Sigue la programación de acuerdo a tu ubicación.

Argentina: ESPN Sur, ESPN Play SurBolivia ESPN Sur, ESPN Play Sur

Brasil: ESPN Brasil

Canadá: beIN SPORTS CONNECT Canada, beIN Sports Canada, beIN SPORTS en Español

Chile: ESPN Sur, ESPN Play Sur

Colombia: ESPN Sur, ESPN Play Sur

Costa Rica: Sky HD

Cuba: ESPNPlay Caribbean, ESPN2 Caribbean

Ecuador: ESPN Sur, ESPN Play Sur, ESPN Andina

Francia: beIN Sports 2, Free, beIN SPORTS CONNECT

Alemania: DAZN, TeleClub Sport Live

Internacional: Bet365, Facebook Live

Italia: DAZN

Japón: DAZN, WOWOW

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Panamá: Sky HD

Paraguay: ESPN Sur, ESPN Play Sur

Perú: ESPN Play Sur, ESPN Sur

Portugal: Eleven Sports 1 Portugal

Puerto Rico: ESPN2 Caribbean, ESPNPlay Caribbean

Rusia: matchtv.ru, Матч! Футбол 1, Sportbox.ru

España: Movistar+, Movistar Laliga, Mitele Plus, Movistar Laliga 1

Estados Unidos: beIN SPORTS, beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS en Español, Fanatiz USA

Uruguay: ESPN Play Sur, ESPN Sur

Venezuela: ESPN Sur, ESPN Andina, ESPN Play Sur

¿Cómo ver Atlético de Madrid vs. Betis EN VIVO ONLINE?

Para ver Real Madrid vs. Getafe EN VIVO vía INTERNET GRATIS deberás engancharte a la señal de DirecTV Sports, Movistar+ y MiTele Plus, transmitirán EN DIRECTO ONLINE el partido de LaLiga Santander.

¿Cuándo juega Atlético de Madrid vs. Betis EN VIVO?

Atlético de Madrid vs. Betis EN VIVO se enfrentan este sábado 11 de Julio desde el Wanda Metropolitano a las 3.00 p. m. en el horario peruano y a las 10.00 p. m. en España.

Atlético de Madrid vs. Betis EN VIVO: posibles alineaciones

Atlético de Madrid: Oblak; Trippier, Savic, Hermoso, Manu Sánchez; Koke o Correa, Thomas, Saúl, Carrasco; Llorente y Morata.

Betis: Dani Martín; Emerson, Mandi, Feddal, Pedraza; Canales, Guido Rodríguez, William Carvalho, Canales; Fekir, Loren Morón.

Árbitro: González González (C. Castellanoleonés).

Estadio: Wanda Metropolitano.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.