Acasiete sobre Claudio Pizarro: “Los que lo critican son unos mediocres”

Claudio Pizarro anunció su retiro definitivo del fútbol tras más de 20 años de exitosa carrera por Alemania. El ‘Bombardero de los Andes’ colgó los botines en el Werder Bremen, club que le abrió las puertas en Europa, y donde es el máximo goleador extranjero de su historia.

Santiago Acasiete, exzaguero central de la selección peruana, jugó varios años con Pizarro en la ‘Bicolor’ desde el 2004 hasta la Copa América 2011 donde quedaron en tercer puesto. En una entrevista con Balón Parado, podcast de La República, el ‘Santi’ confesó que Pizarro siempre fue un crack y calificó de “mediocres” a los hinchas que critican la carrera del atacante de 41 años.

“Pizarro es una persona espectacular, era un profesional y, es porque aún lo sigue siendo, que ha dejado en alto el nombre del Perú. Abrió las puertas a jugadores nacionales para ir a Europa porque si no hablaban de Claudio Pizarro no hablaban de Perú. Yo lo he vivido cuando estaba en España y miraba los partidos de él en Alemania. Cuando es Pizarro, es el Perú. Lo vamos a llevar siempre en nuestro corazón porque ha sido un crack para nosotros a pesar de que mucha gente lo critica”, dijo Acasiete.

“(La gente) no lo pasa porque no quiere aceptar y hablan de la selección. Creo que Pizarro dio todo lo que tenía que dar, las cosas no le fueron bien pero a todos les pasa y en su equipo ha destacado. Todo su proceso hay que valorarlo. No es que hizo gol allá y no acá en Perú. Hay que valorar todo y hay que darse cuenta. La gente que lo critica son los mediocres”, agregó.

Santiago Acasiete destacó el aporte de Claudio Pizarro a los jugadores que integraban la selección peruana. “Los consejos, la disciplina. En lo deportivo, siempre te hablaba para sumar. Es un ejemplo para mí porque siempre llegaba una hora y media antes a los entrenamientos o ya estaba en el gimnasio. Un profesional a todo nivel y todo lo que ha conseguido ha sido a base de sacrificio, esfuerzo”, comentó.

“Todo tiene su tiempo, como él me decía. “Santi, todo tiene su tiempo hermano”. Si tú quieres, puedes aprovecharlo de diferentes maneras. No es cuestión de vivir sino que hay que saberla vivir y con quien vivirla. Hay futbolistas que se han quedado con muchas positivas de él y te lo dice alguien que ha estado con él, a su lado”, concluyó.