Acasiete sobre bromas de Farfán: “Le decía ‘a ver si me vuelves a jo*** un poquito'”

El exfutbolista nacional Santiago Acasiete reapareció en el mundo deportivo para responder a una peculiar anécdota que contó hace varios días atrás, en una transmisión vía Instagram, Jefferson Farfán, cuando compartían en la selección peruana. El ‘Santi’ dio detalles de las veces que ‘Jefry’ lo molestaba por su acento español y cómo se cobraba las pesadas bromas del actual atacante del Lokomotiv Moscú de Rusia.

“Si, es verdad. Venía mucho tiempo viviendo en España y la convivencia con los compañeros un poco que tenía que hablar algunas cosas (con acento español) para que me entiendan. A veces me decían ‘tú hablas muy rápido, ¿qué has dicho?’. Entonces poco a poco me adapté y cuando llegué a la selección un día ‘Jefry’ (Jefferson Farfán) me dijo eso”, contó en primera instancia Santiago Acasiete en una entrevista exclusiva con el Podcast Balón Parado.

“Éramos jóvenes, a veces él (Farfán) me apretaba (bromeaba) y yo ni caso le hacía. Yo también lo apretaba en los entrenamientos, a veces. A pesar que era rápido, yo ya sabía dónde iba. Entonces, a veces se picaba porque hay momentos que lo pisaba y me miraba y decía ‘y ahora’ y luego se iba. Era un buen chico y de verdad nos alegra que le haya ido bien en Europa”, continuó.

Santiago Acasiete explicó, también, cómo se ‘vengaba’ de las novatadas de Jefferson Farfán cuando acudían a la Videna para entrenar con la selección.

“En el grupo, el que me conoce sabe que soy muy tranquilo. Tengo demasiada correa. A mí me puedes decir lo que tú quieras, ojo, respetando dónde estás. Yo normal, pero eso sí, cuando me tocaba ya me la guardaba y cuando entrenábamos ahí (Videna) ya era un criminal”, confesó.

“A veces se molestaba y yo decía ‘yo solo he ido al balón’. Después cuando terminaba el entrenamiento le decía ‘te gustó’ y me decía ‘vas a ver para mañana cuando haya una ‘pichanga’ voy a ir contra ti’. ‘No pasa nada’, le decía. A veces le decía ‘a ver si me vuelves a jo*** un poquito, a ver si te va a gustar la próxima’”, manifestó Acasiete para Balón Parado.

