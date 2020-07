Christian Ramos defiende a Pizarro de críticos: ”Él se mataba en la selección peruana”

El pasado lunes Claudio Pizarro se retiró del fútbol profesional a sus 41 años, luego de salvar con el Werder Bremen el descenso a la segunda categoría del balompié alemán en un duelo crucial ante el modesto Heidenheim.

Tras su retirada de la actividad deportiva, muchos futbolistas y exjugadores no demoraron en expresar su admiración sobre el peruano y agradecerle todas sus enseñanzas. Asimismo, integrantes de la ‘Bicolor’ no fueron ajenos y también lo despidieron.

Tal es el caso de Christian Ramos, actual zaguero de la César Vallejo, quien contó que Claudio Pizarro siempre se dio íntegro por la selección peruana y que demostró ser un gran capitán tanto dentro como fuera del campo.

“Lo tuve de compañero, es un tipazo. Es una persona súper honorable, muy buen compañero, un buen líder fuera y dentro del campo. Un sector de la prensa decía que Pizarro era un mal líder y que hasta armaba el equipo”, sostuvo Ramos en diálogo con Movistar Deportes.

Luego, el experimentado defensor añadió: “Ibas al vestuario y ves que no es así. Todo lo contrario, yo lo veía en el banco y decía que no puede ser que no le vaya bien en la selección. Él se mataba, era delantero y también trataba de defender. La presión lo mataba”.

“Siempre a él le echaron la culpa porque le fue bien en Alemania y en la selección no. Me da mucha pena ese tema, pero los que lo conocemos sabemos que es un tipazo, un jugadorazo y un líder dentro y fuera de la cancha”, subrayó la popular ‘Sombra’.

