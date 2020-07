Luego de su difícil situación en Binacional, Reimond Manco pudo encontrar un nuevo lugar donde continuar su carrera. El volante de 29 años fue contratado por Atlético Grau para disputar lo que resta de la Liga 1 en este 2020. El ‘Rei’ admitió que, así como firmó por el cuadro piurano, hubiera estado dispuesto a escuchar propuestas de cualquier otro equipo, incluso Universitario.

El jugador, identificado con Alianza Lima por su pasado, aseguró que está en una etapa en la que no podría descartar ninguna posibilidad. Consultado de forma específica por si jugaría algún día en el cuadro crema, respondió que no lo descarta.

“A la edad que tengo, uno no puede cerrarle las puertas a nadie. Pero no te digo que sí ni tampoco te digo que no porque tendría que estar en la situación para poder pensarlo. En estos momentos ni si quiera se me viene a la mente, porque es algo muy complicado”, señaló Manco en entrevista con el diario Líbero.

“Yo me considero salido de Alianza y tendrían que pasar muchas cosas para que eso pueda darse. Mientras tanto, no puedo responderte esa pregunta porque tendría que estar en el lugar”, añadió el mediocampista.

La opinión de Reimond Manco sobre volver a Alianza Lima

En cuanto a la opción de regresar en alguna oportunidad al club blanquiazul, Manco no negó que esa posibilidad le gustaría, aunque aclaró que no se desespera por hacerlo. “Uno siempre quiere jugar en Alianza Lima. Me gustaría volver, pero tampoco me pondré un lazo para regalarme. Está en mis expectativas volver, pero no es algo que me quite el sueño”, dijo en el programa de Facebook Dámelos Siempre.

