Liverpool vs. Burnley EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver partido por la Premier League?

Liverpool vs. Burnley EN VIVO ONLINE GRATIS en partido por la fecha 35 de la Premier League 2019-20 este sábado 11 de julio. La transmisión por Internet podrás seguirlo por el canal de TV: ESPN 2 a partir de las 09.00 horas (horario peruano) en el Estadio Anfield Road. Asimismo, puedes seguir el LIVE STREAMING del duelo de fútbol en vivo online vía YouTube y Facebook.

La República Deportes realizará una transmisión del Liverpool vs. Burnley EN VIVO GRATIS gracias a la señal de ESPN 2. En el minuto a minuto encontrarás: formación confirmada de Liverpool y Burnley, goles, incidencias de los futbolistas y más.

Liverpool asume este compromiso con el objetivo de alcanzar el récord de puntos en la Premier League. Los ‘Reds’ dieron un gran paso hacia ello luego de vencer por 1-3 al Brighton Albion el pasado miércoles.

Un doblete de Mohamed Salah y un gran tanto de Jordan Henderson doblegaron al Brighton, que está prácticamente salvado y que acudía sin muchas necesidades a este encuentro.

En aquel encuentro, Jürgen Klopp volvió a rotar y dejó en el banquillo de inicio a Sadio Mané. Sin embargo, esta vez y no como ante el Aston Villa, el equipo salió enchufado y resolvió el encuentro muy rápido.

Este sábado tendrá de adversario a un Burnley, 9° en la tabla de posiciones, quien necesita un milagro para alcanzar los puestos de clasificación a torneos europeos.

Están a nueve puntos del Manchester United, último elenco en alcanzar un boleto internacional, y con 12 unidades por disputarse. Los ‘Vinotintos’ no tienen margen de error.

Con información de EFE.

Liverpool vs. Burnley EN VIVO: probables alineaciones

Liverpool: Alisson; Trent-Arnold, Gomez, van Dijk, Robertson; Keita, Fabinho, Wijnaldum; Salah, Firmino y Mané

Burnley: Pope; Bardsley, Long, Tarkowski, Taylor; Pieters, Westwood, Brownhill, McNeil; Rodríguez y Vydra

¿A qué hora juegan Liverpool vs. Burnley EN VIVO por la Premier League?

Perú: 9.00 a. m.

México: 9.00 a. m.

Ecuador: 9.00 a. m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 7.00 a. m.

Estados Unidos (Texas): 9.00 a. m.

Estados Unidos (Miami): 10.00 a. m.

Colombia: 9.00 a. m.

Argentina: 11.00 a. m.

España: 3.00 p. m.

Uruguay: 11.00 a. m.

Paraguay: 10.00 a. m.

Chile: 10.00 a. m.

Brasil: 10.00 a. m.

¿En qué canales transmitirán el Liverpool vs. Burnley por la Premier League?

Argentina: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Brasil: Watch ESPN Brasil, ESPN Brasil

Chile: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Colombia: ESPN Play Sur, ESPN2 Colombia

Ecuador: ESPN Play Sur

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Perú: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

España: DAZN

