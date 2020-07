Barcelona vs. Real Valladolid EN VIVO | Ver Barça vs. Valladolid ONLINE Gratis por Internet | Se miden este sábado (EN DIRECTO vía ESPN 2, Movistar+ y MiTele Plus) por la jornada 36 de LaLiga Santander. Este compromiso se jugará en el estadio José Zorrilla y podrás seguir el minuto a minuto de los mejores momentos, los goles y e resumen final a través de La República Deportes.

Horario del partido Barcelona vs. Valladolid

Si deseas ver Barcelona vs. Valladolid, clubes con realidades distintas y con una abultada diferencia en la tabla de posiciones de LaLiga Santander, en esta previa te mostramos los horarios según tu país:

Perú: 12.30 p. m.

México: 12.30 p. m.

Colombia: 12.30 p. m.

Ecuador: 12.30 p. m.

Estados Unidos (Florida, Washington D.C., Miami y Nueva York): 1.30 p. m.

Bolivia: 1.30 p. m.

Venezuela: 1.30 p. m.

Paraguay: 1.30 p. m.

Chile: 1.30 p. m.

Argentina: 2.30 p. m.

Brasil: 2.30 p. m.

Uruguay: 2.30 p. m.

España: 7.30 p. m.

El FC Barcelona (2º con 76 puntos) visita este sábado al Real Valladolid (14º con 39 unidades) en la antepenúltima jornada de LaLiga buscando mantenerse en la carrera por el título, liderado por el Real Madrid, que ganó este viernes 2-0 al Deportivo Alavés en el cierre de la fecha 35.

El Barça no puede permitirse fallar en Valladolid, ya que incluso un empate de los ‘azulgranas’ podría dar el campeonato a los ‘merengues’ el lunes si estos derrotan al Granada. Cuatro puntos separan a los clubes más grandes de España, a falta de tres jornadas y nueve puntos por disputarse.

El cojunto catalán acude a Valladolid con la misión de mejorar la imagen mostrada el miércoles en la sufrida victoria contra el Espanyol (1-0), que tras perder sentenció su caída a la Segunda División del fútbol español.

“Hay que estar muy centrados, trataremos de que la exigencia sea máxima y demos el nivel que tengamos que dar”, dijo este viernes el técnico del FC Barcelona, Quique Setién, quien admite que el título de LaLiga española está difícil, pero no se rinde.

“Es posible que podamos llegar al último partido con la posibilidad de ganar el título y ojalá sea así. Pero el Valladolid no está del todo salvado y va a intentar hacerlo en este cotejo. Tenemos la prioridad absoluta de afrontarlo con la máxima exigencia””, añadió Setién.

CON INFORMACIÓN DE AFP

PUEDES VER Tabla de posiciones LaLiga Santander: Real Madrid se mantiene firme en el primer lugar

¿Dónde ver Barcelona vs. Valladolid EN VIVO?

Para poder ver el partido Barcelona vs. Valladolid EN VIVO por la jornada 36 de LaLiga Santander, en esta previa te mostramos los canales que transmitirán este partido:

Perú: ESPN 2, ESPN Play

Argentina: ESPN 2, ESPN Play

Bolivia: ESPN 2, ESPN Play

Chile: ESPN 2, ESPN Play

Colombia: ESPN 2, ESPN Play

Ecuador: ESPN 2, ESPN Play

Estados Unidos: beIN SPORTS CONNECT, Radio Barça, beIN SPORTS en Español, Fanatiz USA, beIN SPORTS, ESPN Play

España: Movistar+ LaLiga, Mitele Plus, ESPN Play

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere, ESPN Play

Paraguay: ESPN 2, ESPN Play

Uruguay: ESPN 2, ESPN Play

Venezuela: ESPN 2, ESPN Play

Pronóstico y/o apuestas del Barcelona vs. Valladolid

Casas de apuestas Real Valladolid Empate FC Barcelona Te Apuesto 8.50 4.50 1.28 Inkabet 10.00 5.25 1.33 Betsson 11.00 5.00 1.33 Bet365 9.50 5.25 1.30

Barcelona vs. Valladolid: alineaciones probables del partido por LaLiga

Real Valladolid: Masip; Moyano; Olivas, Javi Sánchez, Raúl García; San Emeterio, Alcaraz; Hervías, Óscar Plano, Toni Villa; y Sergi Guardiola.

FC Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Riqui Puig, Busquets, Arturo Vidal; Messi, Suárez y Griezmann.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.