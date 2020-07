VER EN DIRECTO Real Madrid vs. Alavés EN VIVO HOY viernes 10 de julio por la jornada 35 de la Liga Santander 19-20. Este encuentro está pactado para las 3.00 p. m. (Horario peruano) y 10.00 p. m. (España) desde el estadio Alfredo Di Stéfano. La transmisión para TV estará a cargo de DirecTV Sports, Movistar LaLiga, Mitele Plus y Partidazo in Movistar LaLiga.

Además, debes saber que La República Deportes realizará el minuto a minuto ONLINE GRATIS en el cual te llevará los goles, videos, mejores jugadas y el resumen una vez haya terminado el encuentro.

Real Madrid vs. Alavés: Pronóstico

Partido que se inclina a favor del Real Madrid, no sólo por su imbatibilidad como local esta temporada de la Liga Santander, sino también porque como visitante el Alavés viene ofreciendo un rendimiento bajo en las últimas jornadas. Además, el equipo de la ‘Casa Blanca’ sabe que cualquier tropiezo pondría en peligro el título ya que el Barcelona le pisa los talones en la tabla de posiciones.

En cuanto al historial de enfrentamientos, el balance de últimos duelos directos se presenta totalmente favorable al Real Madrid, quien ha logrado ganar y golear tanto en casa como de visita.

Real Madrid vs. Alavés: Hora peruana

En Perú el Real Madrid vs. Alavés EN VIVO será transmitido desde las 3.00 p. m.. Este encuentro por la jornada 35 de la Liga Santander se desarrollará en el estadio Alfredo Di Stéfano.

Horario del Real Madrid vs. Alavés

- Perú: 3.00 p. m.

- México: 3.00 p. m.

- Colombia: 3.00 p. m.

- Ecuador: 3.00 p. m.

- Estados Unidos (Florida, Washington D.C., Miami y Nueva York): 4.00 p. m.

- Bolivia: 4.00 p. m.

- Venezuela: 4.00 p. m.

- Paraguay: 4.00 p. m.

- Chile: 4.00 p. m.

- Argentina: 5.00 p. m.

- Brasil: 5.00 p. m.

- Uruguay: 5.00 p. m.

- España: 10.00 p. m.

Canales Real Madrid vs. Alavés por la Liga Santander

- Perú: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports

- Argentina: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Argentina

- Bolivia: Tigo Sports Bolivia

- Brasil: Watch ESPN Brasil, ESPN Brasil

- Chile: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Chile

- Colombia. DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Colombia

- Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DIRECTV Play Deportes

- El Salvador: Sky HD

- México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

- Paraguay: Tigo Sports+

- España: Mitele Plus, Movistar Laliga 1, Movistar Laliga, Partidazo in Movistar LaLiga, Movistar+

- Estados Unidos: beIN SPORTS en Español, Radio Barca, beIN SPORTS, beIN SPORTS CONNECT, Fanatiz USA

- Uruguay: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Uruguay

- Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DIRECTV Play Deportes

Partidos de hoy de la Liga Santander

Viernes 10 de julio

- 12.30 Real Sociedad - Granada

- 15.00 Real Madrid - Alavés

Resultados de la Liga Santander

Martes 7 de julio

Valencia 1-3 Real Valladolid

Celta de Vigo 1-1 Atlético de Madrid

Miércoles 8 de julio

13.30 Getafe 1-3 Villarreal

13.30 Real Betis 3-0 Osasuna

15.00 Barcelona 1-0 Espanyol

Jueves 9 de julio

12.30 Eibar 0-0 Leganés

12.30 Mallorca 2-0 Levante

15.00 Athletic Club 1-2 Sevilla

