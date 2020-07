Maradona sobre la final de Italia 90: “No hacía falta que nos robaran como nos robaron”

View this post on Instagram

Este es el video que a uno le gustaría no subir nunca. Los alemanes llegaron enteros. Y nosotros jugamos en llantas. No hacía falta que nos robaran, como nos robaron. A mis compañeros, les pido disculpas. Porque el maltrato que sufrieron durante todo el mundial, fue por mi culpa. Y todo lo que me tocó vivir a mí, después, fue por ganar partidos que no debía ganar. Pero si eso sirvió para hacerlos felices, volvería a hacerlo. 💪🇦🇷