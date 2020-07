Barcelona vs. Valladolid EN VIVO ONLINE por la jornada 36 de la Liga Santander 2019-2020 en el estadio Municipal José Zorrilla. Este duelo correspondiente a la jornada 36 y está pactado para las 12.30 p. m. (hora peruana) / 7.30 p. m. (España) con TRANSMISIÓN EN DIRECTO para TV de ESPN 2, Mitele Plus y Movistar+.

Recuerda que si quieres ver fútbol en vivo online, en La República Deportes puedes seguir el minuto a minuto, el resultado del marcador, goles y el resumen final del cotejo.

El Barcelona llega a este cotejo con la presión de no tener margen de error para seguir alargando las posibilidades de ganar la Liga Santander. Hasta el momento suma 9 encuentros consecutivos sin perder (6 victorias y 3 empates), imbatibilidad que ha mantenido en casa: 1-0 frente Espanyol; 2-2 ante Atlético Madrid ; 1-0 contra Athletic Bilbao; 2-0 vs Leganés y 1-0 vs. Real Sociedad), como fuera del Camp Nou: 1-4 vs. Villarreal; 2-2 vs. Celta; 0-0 vs. Sevilla y 0-4 vs. Mallorca.

De visita el elenco catalán registra 4 partidos seguidos sin perder (2 victorias y 2 empates), estos resultados junto a los puntos sumados en casa le ha valido para mantenerse en el segundo lugar por detrás del Real Madrid (1º).

En cuanto al Valladolid, su presente los ubican cuatro escalones arriba de la zona de descenso. Los pucelanos vienen de poner punto final a una racha de 4 partidos sin perder, Valencia los superó en su última participación por LaLiga (2-1).

Jugando de local, el Valladolid no ha perdido en sus últimos 4 partidos (1 victoria y 3 empates). Hasta el momento ha sumado 39 puntos ubicándose en el puesto 14. Saben que no pueden fiarse al sacarle una ventaja de 7 puntos al Mallorca, equipo más próximo de la zona de descenso.

¿A qué hora juega Barcelona vs. Valladolid por la Liga Santander?

- Perú: 3.00 p. m.

- México: 3.00 p. m.

- Colombia: 3.00 p. m.

- Ecuador: 3.00 p. m.

- Estados Unidos (Florida, Washington D.C., Miami y Nueva York): 4.00 p. m.

- Bolivia: 4.00 p. m.

- Venezuela: 4.00 p. m.

- Paraguay: 4.00 p. m.

- Chile: 4.00 p. m.

- Argentina: 5.00 p. m.

- Brasil: 5.00 p. m.

- Uruguay: 5.00 p. m.

- España: 10.00 p. m.

Canales para ver Barcelona vs. Valladolid por la Liga Santander

- Argentina: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

- Bolivia: Tigo Sports Bolivia, ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

- Chile: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

- Colombia: ESPN Play Sur, ESPN2 Colombia

- Costa Rica: Sky HD

- República Dominicana: SportsMax 2, SportsMax App, Sky HD

- Ecuador: ESPN Play Sur

- El Salvador: Sky HD

- Alemania: DAZN

- Guatemala: Sky HD

- Honduras: Sky HD

- Italia: DAZN

- México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

- Nicaragua: Sky HD

- Panamá: Sky HD

- Paraguay: ESPN2 Sur, Tigo Sports+, ESPN Play Sur

- Perú: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

- Portugal: Eleven Sports 1 Portugal

- Puerto Rico: SportsMax 2, SportsMax App

- España: Movistar Laliga, Partidazo in Movistar LaLiga, Movistar Laliga 1, Mitele Plus, Movistar+

- Estados Unidos: Radio Barca, beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS en Español, Fanatiz USA, beIN SPORTS

- Uruguay: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

- Venezuela: ESPN Play Sur

