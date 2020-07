Desde Estados Unidos llega un video viral en el que se aprecia la brutal golpiza que le propinó el luchador de UFC Mike Perry a un hombre de avanzada edad en un restaurante ubicado en Texas. Según el portal del TMZ, el deportista tuvo esa reacción porque la persona le había pedido que se retire del local a raíz del escándalo que había formado junto a su acompañante.

Dentro del restaurante, Mike Perry había consumido alcohol, según los primeros informes. La riña entre los comensales y el peleador de UFC se inició luego de la discusión entre él y su acompañante genere un ambiente tenso. Al inicio le llegaron advertencias por parte del personal debido a los clientes.

Ante la insistencia, no pudo ocultar su malestar y se negó a abandonar el restaurante, exigiendo que llamen a la policía local. Según el video viral difundido en redes sociales, Perry pidió en más de una ocasión la presencia de los efectivos del orden y que se registrara en video para no ser acusado de algo que no hizo.

A pesar de la insistencia de los comensales, personal del local y de su pareja, el estadounidense de 28 años de edad elevó su voz negándose a dejar el sitio. Minutos después ante la presión tuvo que dirigirse hacia la puerta de salida, en el camino señaló que los mozos lo habían “tocado”, razón por la cual se ofuscó. El detonante llegó segundo después cuando un hombre, desde la barra, le pidió que se retirara.

Mike Perry se salió de control y se ensañó con el señor, primero llegaron los insultos y luego los golpes. Las imágenes muestras cómo el luchador de UFC dejó en el suelo al adulto mayor.

TMZ informó que la víctima fue trasladada en ambulancia hasta un hospital de la zona, sin embargo, no pudo hacer una denuncia, ya que debido a la fuerza de los puñetazos, perdió la memoria y no recordaba nada de lo sucedido.

En el mismo video viral se aprecia las expresiones racistas del luchador estadounidense contra una de las personas que lo intentó detener. Cuando llegó la policía al local no logró arrestar a Mike Perry, quien se había marchado sin pagar la cuenta, esto podría servir para que el restaurante lo denuncie.

“A la espera de la investigación criminal, preferimos no comentar más porque una de las víctimas era un empleado de nuestra compañía que le había pedido al Sr. Perry que se fuera”, dijo un representante del local al portal web norteamericano.

Hasta el momento, el peleador de la UFC no se ha pronunciado, quien en 20 presentaciones como luchador profesional de artes marciales mixtas (MMA). En su trayectoria ostenta 14 triunfos y solo seis derrotas. Su último combate fue victoria ante Mickey Gall por decisión unánime el 27 de junio de este año.

