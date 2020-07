‘Toñito’ Gonzales sobre pifias de hinchas de Alianza: “Alienten a su equipo, qué se preocupan por mí”

Antonio Gonzales, popularmente conocido como ‘Toñito’, es uno de los exjugadores más identificados con Universitario de Deportes al pertenecer a las filas ‘merengues’ por once temporadas y ser determinante en los dos títulos que ganaron en el 2009 y 2013.

Así como es considerado parte de la ‘U', el mediocampista es rival de la afición del equipo ‘compadre’ de los de Ate, Alianza Lima. Esa relación se ha mantenido desde que el futbolista de 34 años contestaba a los insultos que recibió.

Pese a que ya no era parte de Universitario, ‘Toñito’ Gonzales reveló que el enfrentamiento se mantenía intacto. “Con Sport Rosario fui a Matute, la barra de Alianza Lima me insultaba y les grité: ‘Alienten a su equipo, qué se preocupan por mí’. No se olvidaban de mi paso por la ‘U'”, declaró en una entrevista al ‘Trome'.

Antonio Gonzales se refirió a la relación que tenía con la afición de Alianza Lima. | Foto: GLR

Pero no fue todo lo que confesó, pues rememorando los recordados clásicos entre Universitario y Alianza, se refirió a la disputa con Johnnier Montaño, quien tuvo una inesperada reacción en medio de los duros encuentros que protagonizaban.

“Lo tomaba de la camiseta, lo empujaba, le ponía la pierna y si la pelota estaba lejos, también me pegaba. ¿Y lo más sorprendente? Nunca se quejaba, tampoco hablaba. Se desesperaba, pero guardaba silencio. Quien se incomodaba era su esposa”, enfatizó Antonio Gonzales.

Asimismo, se atrevió a descubrir uno de los secretos de su excompañero Donny Neyra, quien guardaba comida y bebida prohibida para los futbolistas profesionales de Universitario.

“Concentrábamos juntos, dormíamos en la misma habitación y debajo de su colchón tenía una tienda. Tenía hartos alfajores y gaseosas (…) Le pedía que bote eso y respondía: ‘Si lo hago, mañana no meto goles’. Lo gracioso es que al día siguiente era la figura”, expresó ‘Toñito’.

