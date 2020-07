Santiago Acasiete reapareció en el mundo deportivo para recordar diversas etapas de su carrera futbolística, en la cual pasó por diversos clubes locales y del extranjero como Universitario, Cienciano, Deportivo Wanka, Almeira de España y, como no era de esperarse, en la selección peruana.

En una extensa charla con el Poscast ‘Balón Parado’, el exdefensor nacional fue consultado sobre los enfrentamientos que tuvo con Jefferson Farfán cuando ambos pertenecían al campeonato peruano y la ‘Foquita’ lucía la camiseta de Alianza Lima.

“No lo tenía referenciado porque era un jugador que estaba empezando. Se hablaba muy poco de él, pero lo que se decía era muy bueno. Yo por mi lado siempre me he entrenado pensando en los mejores y cuando me tocaba trataba de dar lo mejor”, inició Santiago Acasiete.

Además, se expusieron las cualidades del jugador de la selección peruana. “Fue una realidad lo de Jefferson Farfán. Era muy desequilibrante, cuando tenía el balón y giraba, te cogía perfilado, siempre era muy vertical, jugaba por dentro y por fuera. Era muy rápido. Poco a poco agarró confianza y fue indiscutible en Alianza Lima”.

Sin embargo, ‘Santi’ no considera que el jugador del Lokomotiv de Moscú era de los más complicados en la tienda ‘blanquiazul’, pues durante esos duelos, el futbolista que más impacto ocasionaba era Waldir Sáenz.

“No fue tan complicado marcarlo, porque el referencial de Alianza era Waldir Sáenz. Fue difícil porque todo delantero es difícil y yo como defensa siempre me he cuidado y analizado bien a los delanteros. Estar preparado de sus movimientos y estar bien físicamente”, enfatizo Santiago Acasiete.

