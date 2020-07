Manco sobre Alianza Lima: “Me gustaría volver, pero no me pondré un lazo para regalarme”

Si bien, el presente de Reimond Manco es el Atlético Grau, el volante de 28 años reveló que todavía no da por cerrado su ciclo con Alianza Lima, club del que se declaró hincha acérrimo y donde le gustaría volver. Eso sí, marca distancias asegurando que su deseo no cruza la línea para ser una prioridad.

El exjugador de Binacional y Sport Boys reconoció que le gustaría volver a integrar las filas del club de La Victoria, sin embargo, aclaró que no le quita el sueño regresar, además que no tiene previsto ofrecerse para ser considerado.

PUEDES VER Mario Salas asistió a su primer día de entrenamiento con el elenco de Alianza Lima

“Uno siempre quiere jugar en Alianza Lima. Me gustaría volver, pero tampoco me pondré un lazo para regalarme. Está en mis expectativas volver, pero no es algo que me quite el sueño”, enfatizó Reimond Manco al programa ‘Dámelos siempre’.

Reimond Manco habló sobre Alianza Lima y la selección peruana. | Foto: GLR

A diferencia de su exequipo ‘blanquiazul', Reimond Manco aseguró que luchará por regresar a una convocatoria y convencer a Ricardo Gareca en la selección peruana, lo cual se le facilitará en Atlético Grau, a diferencia de las demás escuadras que perteneció, tal como lo indica.

PUEDES VER DT Venezuela quiere clasificar a Qatar 2022 y toma como “ejemplo” a la selección peruana

“Tiene que empezar el campeonato y debo estar mentalizado en ello. Grau no está pasando una situación tan grave como la del Boys el año pasado, pero no podemos seguir perdiendo puntos. Si a mí me va bien en Grau, se puede tentar a una posibilidad en la selección. Sí me gustaría ser convocado, pero vamos de a pocos. Hay que llevar un rendimiento que sea dable y aceptable para ser convocado”,

Además, Reimond Manco agregó: “Cuando uno merece ser convocado, lo harán así estén los jugadores de afuera. Si al técnico no le gustas, no te quiere o no entras en su esquema de juego, así la rompas y hagas dos goles de chilena no te va a llamar”.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.