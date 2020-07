Real Madrid vs. Alavés EN VIVO: hora y canal de la defensa ‘merengue’ por la cima de LaLiga

Real Madrid vs. Alavés EN VIVO ONLINE GRATIS en partido por la fecha 35 de LaLiga Santander 2020 este viernes 10 de julio. La transmisión por Internet podrás seguirlo por el canal de TV: DirecTV Sports a partir de las 15.00 horas (horario peruano) en el Estadio Alfredo di Stéfano. Asimismo, puedes seguir el LIVE STREAMING del encuentro de fútbol en vivo online vía YouTube y Facebook.

La República Deportes realizará una transmisión especial del Real Madrid vs. Alavés EN VIVO GRATIS gracias a la señal de DirecTV Sports. En el minuto a minuto encontrarás: formación confirmada de Real Madrid y Alavés, goles, incidencias de los futbolistas y más.

Un día sin Sergio Ramos

Este viernes 10 de julio, el líder carismático, pilar defensivo y mejor goleador del Real Madrid, Sergio Ramos, no estará en el choque contra el Alavés tras estar sancionado.

Con cinco goles en su haber desde la vuelta de LaLiga, el capitán blanco no podrá apoyar a su equipo desde el gramado y Zinedine Zidane deberá buscar otro recurso para seguir con su racha de siete victorias en siete partidos.

Hazard y Varane regresan a la nómina final

Eden Hazard y Raphael Varane regresan a la lista de convocados del Real Madrid, en un partido que podrá jugar Vinicius, que dio negativo en un control de coronavirus tras uno fallido, y que se pierden Dani Carvajal y Sergio Ramos por sanción, Marcelo y Nacho Fernández por lesión, Luka Jovic confinado y James Rodríguez por decisión técnica.

El regreso de Hazard y Varane alivia la plaga de bajas que sufre Zinedine Zidane que se ve obligado a sumar dos canteranos en defensa, Javi Hernández y Miguel Gutiérrez.

Alavés asume el duelo con DT nuevo

Real Madrid pondrá a prueba al ‘nuevo’ Deportivo Alavés bajo el mando de Juan Ramón López Muñiz, que ha trabajado esta semana por primera vez con el equipo.

Los resultados tras el aislamiento social, con tres unidades obtenidas de 21 posibles, han complicado la situación clasificatoria del conjunto vasco, que estrena DT luego de la destitución a Asier Garitano.

Real Madrid vs. Alavés EN VIVO: alineaciones probables

Real Madrid: Thibaut Courtois; Lucas Vázquez, Raphael Varane, Eder Militao, Ferland Mendy; Casemiro, Toni Kroos, Luka Modric; Isco, Eden Hazard, Karim Benzema.

Real Madrid vs. Alavés: previa

Deportivo Alavés: Roberto Jiménez; Aleix Vidal, Ximo Navarro, Víctor Laguardia, Rodrigo Ely, Adrián Marín; Tomás Pina, Manu García, Víctor Camarasa; Joselu, Lucas Pérez.

Real Madrid vs. Alavés: previa

¿a qué hora se juega el Real Madrid vs. Alavés?

Si deseas ver Real Madrid vs. Alavés EN VIVO, aquí te dejamos los horarios para ver este cotejo en las distintas partes del mundo:

Perú: 3.00 p. m.

México: 3.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m.

Estados Unidos (Florida, Washington D.C., Miami y Nueva York): 4.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

Paraguay: 4.00 p. m.

Chile: 4.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

España: 10.00 p. m.

¿Qué canal transmitirá el Real Madrid vs. Alavés?

Perú: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Peru

Argentina: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Argentina

Bolivia: Tigo Sports Bolivia

Brasil: Watch ESPN Brasil, ESPN Brasil

Chile: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Chile

Colombia. DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Colombia

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DIRECTV Play Deportes

El Salvador: Sky HD

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Paraguay: Tigo Sports+

España: Mitele Plus, Movistar Laliga 1, Movistar Laliga, Partidazo in Movistar LaLiga, Movistar+

Estados Unidos: beIN SPORTS en Español, Radio Barca, beIN SPORTS, beIN SPORTS CONNECT, Fanatiz USA

Uruguay: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Uruguay

Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DIRECTV Play Deportes

