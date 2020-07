La victoria del Manchester City sobre el Newcastle tuvo un claro protagonista dentro del terreno de juego. El volante español David Silva fue la figura principal en el triunfo ‘sky blue’ después de contribuir con un gol y dos pase gol; provocando los elogios del técnico ‘Citizens’ Josep Guardiola.

En la conferencia de prensa post partido, ‘Pep’ enalteció al jugador de 34 años, quien arribó a la entidad ciudadana en 2010 y afronta su última temporada como deportista profesional.

Pepe Guardiola y Lionel Messi. Foto: Marca

“Lo que Silva ha hecho es increíble, fantástico, pero no solo en este partido, sino en los últimos 10 años”, atinó el exdirector técnico del FC Barcelona.

“En los pequeños espacios, es quizá el mejor que he visto (David Silva). Moviéndose entre líneas no he visto nunca nadie como él (comparación con Messi). Ha regresado del parón con un ritmo increíble. Si decide seguir jugando, puede jugar donde quiera. No tengo duda sobre eso”, añadió.

Finalmente, el entrenador confía en que los fanáticos del City puedan regresar a las tribunas del Etihad Stadium para despedir a lo grande al mediocampista ibérico.

“Queremos que la gente vuelva para ofrecerle un partido como una de las grandes leyendas del club. ¿Si se merece una estatua? No lo sé, no es mi negociado. Ha habido jugadores increíbles aquí: Zabaleta, Hart, Kompany, Agüero... Este grupo de jugadores ha ayudado al club a estar donde está”, subrayó.

