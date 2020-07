‘Pizza’ una ilusión: Bombardero descartó regresar a Matute

“Él siempre tuvo en mente regresar a Alianza…”. El padre de Claudio Pizarro alimentó la esperanza de aquellos seguidores que aún soñaban con ver al ‘Bombardero’ despedirse completamente de las canchas de fútbol vistieron la blanquiazul. Días después de su último partido con el Werder Bremen y que diera fin a su carrera futbolística, el rumor sobre la posible vuelta de Claudio a Matute seguía latente.

Pizarro podría venir a Lima solo por seis meses y jugar por Alianza para luego decirle adiós definitivamente al fútbol. “En diez días tomará una decisión. La pandemia ha cambiado algunos planes”, señaló el padre del atacante en una entrevista a Movistar, pero su hijo dejó todo claro horas después en una conferencia de prensa.

¿Jugar en Alianza Lima? “No, es un tema cerrado. Terminé mi carrera. Lo he decidido. Lamentablemente, mi cuerpo también... ya ha sido suficiente y ahora me voy a dedicar a otro tipo de cosas relacionadas al fútbol, obviamente, pero todavía no sé exactamente qué. Voy a tener tiempo ahora para pensar tranquilamente, analizar posibilidades y tomar una decisión respecto de qué voy a hacer en un futuro”, fueron las primeras palabras del atacante para luego referirse a la sensación que le dejó no haber tenido minutos en los dos últimos partidos con el Bremen.

“Una situación difícil. Mi último partido de la carrera y que no pueda participar en el juego es una situación complicada. Pero una de las cosas que me ha enseñado el fútbol es que por encima de cualquier cosa siempre está el equipo. Lo importante es cuando se consigue el objetivo, representa una alegría para todos. Quedó un sinsabor. He estado lleno de emociones distintas”, agregó para luego dar detalles de sus primeros días después del retiro.

“He estado lleno de emociones distintas, de todo tipo”, señaló y agradeció los mensajes que ha recibido de excompañeros. “Es algo muy emocionante. Para mí es muy especial recibir todo este tipo de muestras de cariño que aprecio. Quiere decir que algo, sin duda, he hecho bien”.

El adiós con la selección

El partido de despedida tendrá que esperar, la pandemia desatada por el coronavirus cambió los planes de Pizarro, pero lo que sí tiene claro nuestro compatriota es que habrá un cotejo especial. Este será en Bremen y contará con presencia peruana.

“Con el tema de la pandemia todo está parado, pero había una idea de hacer el partido de despedida en el Weserstadion (estadio del Bremen). Será aquí, la fecha no está clara por la pandemia porque me gustaría obviamente que sea con público. Sin duda voy a invitar a jugadores peruanos, pero todavía no sé quiénes. Serán aquellos que jugaron conmigo”, explicó.

Y si algunos pensaron que era imposible verlo nuevamente con la Blanquirroja, Claudio le pasó el balón a la Federación Peruana de Fútbol y habló sobre una posible despedida con la selección nacional. “Algo me contaron por allí, pero no he tenido comunicación oficial acerca de eso. Yo no tendría ningún problema, por ahora no he conversado con nadie de manera oficial”. Así dio por finalizados los rumores sobre su posible vuelta al Perú.

Mario Salas sin el visto bueno de la Federación

Si bien Alianza Lima confirmó a través de un comunicado de prensa que el técnico Mario Salas venció el Covid-19 y ya está apto para volver a las actividades deportivas, el ‘Comandante’ fue el gran ausente en los entrenamientos del primer equipo ayer en las instalaciones del EGB.

¿La razón? Tras haber recibido el alta epidemiológica del cuerpo médico del club y pasar los exámenes de cardiología y neumología establecidos en el protocolo de la FPF, ahora solo está a la espera del visto bueno de la Federación para sumarse a los trabajos. El DT también espera el arribo del delantero chileno Patricio Rubio.

