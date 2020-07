Universitario vive un momento delicado a nivel institucional por lo que esta noticia es un respiro para los hinchas ‘cremas’. El Tribunal Fiscal declaró como prescrita una deuda de 13.9 millones de soles a SUNAT que data del año 2002, ya que tuvo cuatro años para ser cobrada, pero no se hizo efectiva.

De acuerdo al Tribunal Fiscal, los 13.9 millones de soles cumplieron su plazo para ser cobrados porque pasaron los cuatro años respectivos. En consecuencia, a la deuda total que tiene el club con los acreedores se le reducirá el monto antes indicado.

SUNAT alegó en su momento que el plazo de prescripción se interrumpió y que no se pudieron contactar con los directivos de Universitario, pero el Tribunal no aceptó esto debido a que no existe material probatorio.

La deuda total de Universitario está fijada de la siguiente forma: Gremco (195 millones de soles - 50,98 %), Sunat (133 millones de soles - 40,5 %), laborales (17 millones de soles - 4,5 %), AFP (10,8 millones de soles - 2,8 %) y otros (4,2 millones de soles - 1,4 %).

Lo que más importa a los hinchas de Universitario es que Gremco, amparada en laudo arbitral de 2007, pudo colocar una deuda de 26 millones de dólares en el 2012 exigiendo intereses de acreencia que se habían generado desde el año 2000. Los intereses sumaron 31 millones de dólares. La institución y su área legal siguen trabajando para elaborar un plan de pagos justo y medido a lo que el club debe dar.

