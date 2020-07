Universitario de Deportes ya tiene más de una semana entrenando en el Club Unión Árabe Palestino y le gana tiempo a otros clubes de la Liga 1 que iniciaron más tarde. En ese sentido, el mediocampista Alejandro Hohberg expresó su sentir por volver a entrenar con sus compañeros del cuadro ‘crema’.

“Feliz por volver a entrenar y poder compartir con los compañeros. Siempre es lindo volver a las actividades. Hay que tener mucho cuidado con la higiene y es una emoción linda sentir por hacer lo que nos gusta. No es lo mismo entrenar al aire libre y tocar la pelote que por Zoom. Tocar la pelota es lo que más se extrañaba”, señaló Hohberg al departamento de prensa del cuadro ‘merengue’.

El campeonato nacional se reanudará con partidos en Lima como sede única, sin embargo, para Hohberg esto no será una ventaja para los clubes de la capital. Al contrario, para el hábil jugador este hecho hará que todos los equipos salgan a jugar en igualdad de condiciones, augurando un torneo muy parejo entre los 20 equipos que conforman la Liga 1 en esta temporada.

“Si bien los clubes de altura perderán su localía, pienso que será muy parejo. Por nuestra parte vamos a sentir la falta de nuestra gente, que obviamente es un plus. No habrá excusas, estaremos en igualdad de condiciones y el que se prepare mejor, el que mejor esté desde lo físico sacará ventaja, porque venimos de una para que no es algo normal”, manifestó el futbolista.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.