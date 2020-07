Inter de Milán vs. Hellas Verona EN VIVO | Ver Inter contra Verona por Internet | LIVE STREAM | Se miden este jueves (ONLINE GRATIS vía ESPN 3 y RAI TV) por la jornada 31 de la Serie A de Italia. Este compromiso se jugará en el Estadio Marc’Antonio Bentegodi y podrás seguir el minuto a minuto, los goles y resumen final a través de La República Deportes.

¿A qué hora juega Inter contra Verona?

Si quieres ver Inter vs. Hellas Verona EN VIVO, equipos que se llevan 22 puntos de diferencia en la tabla de posiciones de la Serie A, aquí te dejamos los horarios del enfrentamiento:

México: 2.45 p. m.

Perú: 2.45 p. m.

Colombia: 2.45 p. m.

Ecuador: 2.45 p. m.

Estados Unidos (Nueva York, Miami, Washington D.C. y Florida): 3.45 p. m.

Bolivia: 3.45 p. m.

Venezuela: 3.45 p. m.

Paraguay: 3.45 p. m.

Chile: 3.45 p. m.

Argentina: 4.45 p. m.

Uruguay: 4.45 p. m.

Brasil: 4.45 p. m.

PUEDES VER Un árbitro peruano en la Serie A: Robert Ávalos debuta en el fútbol de Italia

El Inter de Milán tiene una buena oportunidad de recuperarse de la sorpresiva derrota ante el Bologna —en la fecha anterior de la Serie A— y acercarse al líder Juventus, que se dejó voltear el partido frente al AC Milan.

Los dirigidos por Antonio Conte también deben ganar para recuperar la tercera casilla —que lo tomó el Atalanta tras ganar a la Sampdoria— y ponerse a un punto del segundo que es Lazio, que consiguió otra derrota consecutiva.

En tanto, el Hellas Verona, club que está en la novena posición de la tabla y busca sorprender con una clasificación a Europa League, también viene de perder ante el Brescia por 2-0.

¿Dónde ver Inter contra Verona EN VIVO?

Para poder ver el partido Inter vs. Hellas Verona EN VIVO por la jornada 31 de la Serie A de Italia, aquí te dejamos los canales de transmisión de este duelo del fútbol italiano:

Perú: ESPN 3, ESPN Play

Argentina: ESPN 3, ESPN Play

Bolivia: ESPN 3, ESPN Play

Chile: ESPN 3, ESPN Play

Colombia: ESPN 3, ESPN Play

Ecuador: ESPN 3, ESPN Play

Estados Unidos: beIN SPORTS CONNECT, Radio Barça, beIN SPORTS en Español, Fanatiz USA, beIN SPORTS, ESPN Play

Italia: DAZN, RAI TV, ESPN Play

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere, ESPN Play

Paraguay: ESPN 3, ESPN Play

Uruguay: ESPN 3, ESPN Play

Venezuela: ESPN 3, ESPN Play

Alineaciones probables Inter vs. Verona por Serie A

Hellas Verona: Silvestri; Rrahmani, Kumbulla, Empereur; Faraoni, Badu, Veloso, Lazovic; Borini, Zaccagni; Di Carmine.

Inter de Milán: Handanovič; D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Candreva, Brozović, Gagliardini, Young; Eriksen; Lukaku, Alexis Sánchez.

Newsletter Deportes LR

Suscríbete aquí al boletín Deportes La República y recibe de lunes a viernes en tu correo electrónico todas las novedades del deporte nacional e internacional.