Athletic Club vs. Sevilla EN VIVO | GRATIS EN DIRECTO | se miden este jueves 9 de julio, en partido válido por la jornada 35 de LaLiga Santander 2019/2020, desde el estadio San Mamés, de Bilbao, a partir de las 3.00 p. m. (horario peruano), con transmisión de ESPN 2.

Para ver fútbol ONLINE como el de este partido, súmate a la cobertura que La República Deportes pone a tu disposición, con un seguimiento detallado minuto a minuto que incluye los goles, incidencias y las jugadas más destacadas del compromiso.

Athletic Bilbao vs. Sevilla EN VIVO: antesala del partido

Siguiendo con el desarrollo de la fecha 35 de LaLiga Santander, Athletic Bilbao y Sevilla protagonizarán el duelo más atractivo de los tres que se jugarán este jueves. Vascos y andaluces tienen sus intereses puestos en sumar tres puntos que los acerquen a puestos de copas internacionales o tomar el tercer lugar de la tabla, respectivamente.

En la última jornada, los sevillistas se quedaron con un triunfo por 1-0 sobre Eibar, mismo marcador del duelo Real Madrid vs. Athletic, aunque en este caso la victoria fue para los merengues. En su segundo juego consecutivo como local, será imperativo para los de Garitano no ceder más puntos.

La principal novedad en el cuadro visitante será la inclusión del golero Bono en el once titular en lugar de Tomáš Vaclík. El portero checo acusa una lesión que le impedirá estar bajo los tres palos en San Mamés, lo que le permitirá al marroquí tener su tercera aparición en la temporada.

Los ‘Leones', por su parte, sufrirán la sensible baja de su goleador Raúl García. El delantero vio la amarilla en el encuentro de la jornada pasada, por lo que se perderá el duelo de esta ocasión por acumulación de tarjetas. En el noveno lugar de la tabla con 48 puntos, apenas tres unidades separan al Athletic del último cupo para un torneo internacional.

¿A qué hora juegan Athletic Bilbao vs. Sevilla por LaLiga Santander?

Costa Rica: 2.00 p. m.

Colombia, Ecuador, México, Perú: 3.00 p. m.

Estados Unidos (Washhington D.C., Miami, Nueva York): 4.00 p. m.

Bolivia, Chile, Paraguay, Venezuela: 4.00 p. m.

Argentina, Brasil, Uruguay: 5.00 p. m.

España, Francia, Italia: 10.00 p. m.

¿Dónde ver el Athletic Bilbao vs. Sevilla EN VIVO por LaLiga Santander?

- Argentina - ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

- Bolivia - ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

- Brasil - ESPN no Brasil, Watch ESPN Brasil

- Chile - ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

- Colombia - ESPN2 Colombia, ESPN Play Sur

- Costa Rica - Sky HD

- Ecuador - ESPN Play Sur

- México - Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

- Paraguay - ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

- Perú - ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

- Uruguay - ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

- Venezuela - ESPN Play Sur

- Estados Unidos - beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS, beIN SPORTS CONNECT, Fanatiz USA

- España - Movistar+, Mitele Plus, Movistar Laliga, Movistar Laliga 1

Athletic Bilbao vs. Sevilla EN VIVO: posibles alineaciones

Athletic Club: Unai Simón; Yuri, Íñigo, Núñez, Capa; Unai López, Dani García; Córdoba, Muniain, De Marcos; y Williams.

DT: Gaizka Garitano

Sevilla: Bono; Reguilón, Diego Carlos, Koundé, Navas; Jordán, Fernando, Banega; Munir, De Jong y Ocampos.

DT: Julen Lopetegui

