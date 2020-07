La era Mario Salas en Alianza Lima se inició en el complejo EGB con muchas novedades. Pasaron más de cien días para que los íntimos volvieran a las canchas y esta vez lo hicieron bajo las órdenes de un nuevo comando técnico, el mismo que llegó con tecnología de punta para el primer equipo.

Desde el último lunes, los jugadores en grupos de tres trabajan aspectos físicos, pero sin duda los que llamaron más la atención son los arqueros blanquiazules. Leao Butrón y Steven Rivadeneyra usan unos curiosos lentes oscuros durante los trabajos. Estos aditamentos especiales son las denominadas gafas estroboscópicas desarrolladas por una reconocida marca deportiva, la cual también viste y auspicia al plantel aliancista.

¿Para qué sirven?, estos lentes permiten agudizar los sentidos de los deportistas pues emiten constantes destellos que reducen la visión del balón hacia el jugador. De esta manera los futbolistas obtendrán mayor información de los movimientos del esférico cuando este se mantenga en su curso. Por ello, los porteros de Alianza Lima podrían experimentar una mejora en su rendimiento de hasta 18 %, según un estudio realizado en Estados Unidos.

Además, esta tecnología ya fue usada por el ‘Comandante’ en Sporting Cristal, club con el que salió campeón en el 2018 y en Colo Colo, por lo que ya es un método de trabajo conocido por el estratega chileno.

Cabe indicar que se supo que Alianza usará el programa Nacsport, que analiza y envía información durante un partido y que ha puesto más que contento a Salas quien, según fuentes allegadas, está satisfecho por lo que viene implementando el club de cara a la reanudación de la Liga 1, la cual que está programada para el 7 de agosto. Los blanquiazules tendrán que medir fuerzas ante Binacional.

Delantero en la mira

Tras la frustrada contratación del argentino Jonathan Herrera, en Alianza Lima no quieren anunciar o hacer público ningún fichaje hasta que tenga todo finiquitado. Tanto es así que aún en tienda íntima no pueden decir que Patricio Rubio ya es el nuevo delantero en lugar de Adrián Balboa, pues si bien el delantero está dispuesto a venir a Lima en los próximos días para sumarse a los trabajos del plantel, se supo que la directiva íntima aún no concreta las cosas con el club dueño de su carta pase, el Everton. Eso sí, está todo encaminado.

De no existir algún inconveniente de último momento, el ‘Pato’ llegará a la escuadra blanquiazul en calidad de préstamo hasta diciembre del 2021. Alianza Lima también podrá adquirir la opción de compra de un porcentaje de su pase, pasado ese tiempo.

“Estamos trabajando y se está concluyendo el tema con Patricio Rubio. Pero aún no se ha firmado nada”, señaló el director deportivo del club, Víctor Hugo Marulanda.

El ‘Comandante’ Salas superó al COVID-19

La ausencia de Mario Salas en los trabajos del primer equipo hizo presagiar que algo no estaba bien. El técnico chileno llegó a nuestro país el pasado 18 de junio y tras cumplir los 15 días de aislamiento obligatorio, debió sumarse a los entrenamientos el último lunes, sin embargo, el club a través de un comunica de prensa confirmó que el ‘Comandante’ dio positivo por coronavirus el pasado 22 de junio sin ningún síntoma y que ayer recibió el alta médica, tras dar negativo en las dos últimas pruebas de rigor a las que fue sometido.

