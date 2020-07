Claudio Pizarro se confesó sobre partido de homenaje en la selección peruana

Los miles de hinchas de Claudio Pizarro piden un último partido con la selección peruana para despedirlo como se merece. El ‘Bombardero de los Andes’ le puso fin a su carrera, pero existe la posibilidad de verlo en un duelo de homenaje.

“Algo me comentaron por ahí, pero no he tenido ninguna comunicación oficial de eso. Tendría que conversarlo con ellos, no tendría ningún problema, claro que sí”, explicó Claudio Pizarro al ser consultado al respecto.

La Federación Peruana de Fútbol deberá hablar con Claudio Pizarro para organizar un partido de despedida. El excapitán de la selección peruana clasificó a Rusia 2018 y logró una medalla de bronce en la Copa América 2015.

Claudio Pizarro jugó en total 95 partidos con la selección peruana, marcó 25 goles y asistió en 12 ocasiones. El promedio de gol de el ‘Bombardero de los Andes’ es de 0,26.

El exjugador también se refirió a los rumores de un posible regreso a Alianza Lima: “Terminé mi carrera, está decidido. Lamentablemente ha sido suficiente para mi cuerpo. Ahora me voy a dedicar a otro tipo de cosas relacionadas al fútbol, pero no sé exactamente qué. Ya analizaré las posibilidades”.

El goleador histórico del Werder Bremen cerró con broche de oro su carrera ante el Heidenheim por el playoff de la Bundesliga. Pese a no haber tenido minutos en el encuentro, los ‘verdiblancos’ se salvaron del descenso.

